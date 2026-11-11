Ελλάδα: Ποιος νομός έχει την ακριβότερη βενζίνη- 33 λεπτά πάνω από τον μέσο όρο

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται τα πρώτα σημάδια ήπιας αποκλιμάκωσης, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την ανησυχία στην αγορά.

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης έχει μετατρέψει τον ανεφοδιασμό σε μια ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν το κόστος των μετακινήσεών τους.

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται κάποια σημάδια ήπιας αποκλιμάκωσης, οι τιμές στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την ανησυχία στην αγορά.

Ποιος νομός έχει την ακριβότερη βενζίνη

Όταν μιλάμε για τον πρωταθλητή της ακριβότερης βενζίνης στην Ελλάδα, το μυαλό μας πάει αυτόματα σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή.

Μπορεί ο νομός Κυκλάδων να μην ανήκει στην παραμεθόριο, αλλά και μόνο το γεγονός ότι χρειάζεται να χρησιμοποιουθούν πλωτά μέσα για τη μεταφορά της βενζίνης, εξηγεί εν μέρει τον τίτλο του πρωταθλητή.

Από την άλλη όμως, υπάρχει και ο νομός Δωδεκανήσου, που αν και πιο μακριά, οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις Κυκλάδες.

Με ημερομηνία αναφοράς την 10η Νοεμβρίου και παίρνοντας τη μέση τιμή, ο νομός Κυκλάδων είναι ο ακριβότερος της χώρας με 2,352 ευρώ ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη.

Αντίθετα, στον νομό Δωδεκανήσου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ανέρχεται σε 2,196 ευρώ το λίτρο -από τις υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα, αλλά και περίπου 16 λεπτά του ευρώ φθηνότερα.

Ειδικότερα, οι 5 νομοί με τις υψηλότερες τιμές βενζίνης είναι:

1. Νομός Κυκλάδων – 2,352

2. Νομός Δωδεκανήσου – 2,196

3. Νομός Λέσβου – 2,181

4. Νομός Κεφαλληνίας – 2,163

5.Νομός Ευρυτανίας – 2,139

Ποιος νομός έχει τη φθηνότερη βενζίνη

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, ο νομός Αχαΐας έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ελλάδα με 1,975 ευρώ ανά λίτρο.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τους νομούς Κοζάνης και Κορινθίας.

Συνολικά, μόνο 6 νομοί έχουν μέση τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται, ότι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πανελλαδικά ανέρχεται σε 2,027 ευρώ ανά λίτρο την 10η Νοεμβρίου.

Οι 5 νομοί με τις χαμηλότερες τιμές βενζίνης είναι:

1. Νομός Αχαΐας – 1,975

2. Νομός Κοζάνης – 1,976

2. Νομός Κορινθίας – 1,976

4. Νομός Αττικής – 1,981

5. Νομός Πιερίας -1,996

Στην έκτη θέση με τιμή επίσης κάτω από τα 2 ευρώ ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης -1,998 ευρώ ανά λίτρο.