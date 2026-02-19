Ελλάδα: Το «φτηνό» κόλπο που επινόησε οδηγός για να γλιτώσει το πρόστιμο

Η στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ συγκαταλέγεται στις αντικοινωνικές παραβάσεις και επισύρει υψηλό πρόστιμο που συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας.

Βαρύς πέφτει με τον νέο ΚΟΚ ο πέλεκυς σε όσους υποπίπτουν στις λεγόμενες αντικοινωνικές παραβάσεις, δηλαδή τελούν πράξεις που διαταράσσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών τους.

Σε αυτές τις παραβάσεις συγκαταλέγεται και η στάθμευση σε θέσεις που προορίζονται για οχήματα ατόμων με αναπηρία, με το πρόστιμο να ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και των στοιχείων κυκλοφορίας για 70 ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 (Στάση και στάθμευση) του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται, με τον παραβάτη να χάνει την άδεια οδήγησης για διάστημα πολλών μηνών.

Η αυστηροποίηση των ποινών για στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ και ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία έχει θορυβήσει πολλούς θιασώτες της συγκεκριμένης πρακτικής, με αποτέλεσμα να την εγκαταλείψουν. Υπάρχουν, ωστόσο, και αυτοί που αναζητούν τρόπους προκειμένου να… εξυπηρετηθούν, δίχως να υποπέσουν σε τροχαία παράβαση.

Στην τελευταία κατηγορία φαίνεται ότι ανήκει και ο/η οδηγός ενός Daewoo Matiz που προσπάθησε να ξεγλιστρήσει από την τσιμπίδα των αρχών παρκάροντας πάνω στη διαχωριστική γραμμή δύο θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύθηκε σε γνωστή ομάδα του Facebook όπου καταγγέλλονται παραβάσεις στάθμευσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των μελών να καταδικάζει την πράξη του/της οδηγού.

Σε κάθε περίπτωση, σε τυχόν τροχονομικό έλεγχο είναι δεδομένο ότι ο/η οδηγός δεν θα απέφευγε τη βεβαίωση παράβασης, καθώς το Matiz έχει σταθμεύσει σε μέρος όπου εμποδίζεται η απρόσκοπτη στάθμευση ενός οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ΑμεΑ.

Ακολουθούν οι ποινές σε περίπτωση υποτροπής: