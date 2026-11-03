Επίσημο: Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ελλάδα – Γιατί είμαστε τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη

Οι πωλήσεις εξακολουθούν να δείχνουν αυξητική τάση, με 6.839.280 επιβατικά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Ωστόσο, υπάρχει και αγκάθι και δεν είναι άλλο από τη μέση ηλικία τους, που παραμένει κοντά στα 18 χρόνια.

Αν κρίνει κανείς μόνο από τις ταξινομήσεις, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει ξεπεράσει τα πρόσφατα δύσκολα χρόνια. Οι πωλήσεις ανεβαίνουν, κάθε μήνα εμφανίζονται νέα μοντέλα, τα υβριδικά κατέχουν τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο πωλήσεων και τα ηλεκτρικά, έστω και σημειωτόν, αποτελούν πλέον οντότητα.

Τώρα, το γιατί οδηγώντας δεν παρατηρούμε στους δρόμους μια υπερσύγχρονη εικόνα, είναι άλλο θέμα. Σε οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας και αν οδηγεί κανείς, θα δει δίπλα του αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000 -αν όχι παλαιότερα-, λίγο πριν αυτά «κατοχυρώσουν» το δικαίωμα να χαρακτηριστούν ιστορικά.

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έρχονται να αποσαφηνίσουν κάπως την εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 2025 κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα 6.839.280 επιβατικά οχήματα, αυξημένα κατά 124.327 μέσα σε έναν χρόνο.

Ανανέωση και με μεταχειρισμένα

Μέσα στο 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 225.168 επιβατικά αυτοκίνητα. Τα 144.200 ήταν καινούργια, τα υπόλοιπα 80.968 μπήκαν στο ελληνικό μητρώο ως μεταχειρισμένα. Εν ολίγοις, περισσότερα από ένα στα τρία αυτοκίνητα που προστέθηκαν στον στόλο είχαν κάποια χρόνια στην πλάτη τους.

Δεν γνωρίζουμε πόσων ετών ήταν ούτε τι αυτοκίνητα αντικατέστησαν. Ένα μεταχειρισμένο πέντε ετών μπορεί να αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση όταν παίρνει τη θέση ενός άλλου εικοσαετίας, αλλά μπορεί και να προστεθεί ως δεύτερο αυτοκίνητο σε μια οικογένεια η οποία θα κρατήσει κανονικά στον δρόμο και ένα ακόμη παλαιότερο.

Ο ACEA υπολόγισε για το 2024 τη μέση ηλικία των ελληνικών επιβατικών στα 17,8 χρόνια, την υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να υπολογίζεται στα 12,7 χρόνια. Νεότερη εκτίμηση του ΣΕΑΑ τοποθετεί σήμερα τον ελληνικό στόλο στα 17,5 χρόνια.

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Πίσω από αυτόν τον μέσο όρο, οι αριθμοί ξεκαθαρίζουν ακόμα πιο πολύ την εικόνα: οι 144.200 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών του 2025 «απέναντι» στα 6.839.280 αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία αντιστοιχούν μόλις στο 2,1% του στόλου. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και μια καλή χρονιά για την αγορά επηρεάζει ένα πολύ μικρό μέρος της μεγάλης εικόνας.

Η διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των καινούργιων και μεταχειρισμένων μοντέλων που ταξινομήθηκαν μέσα στη χρονιά και στην καθαρή αύξηση του στόλου ανέρχεται σε περίπου 100.800 οχήματα. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται αυτόματα και απόσυρση. Περιλαμβάνει αυτοκίνητα που διαγράφηκαν, τέθηκαν σε ακινησία ή έπαψαν για κάποιον άλλο λόγο να υπολογίζονται στα κυκλοφορούντα. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε την ηλικία τους… Και κάπου εδώ τα 17,5 χρόνια δεν είναι άλλο, από ένας δείκτης της αγοραστικής δύναμης της χώρας.