Ελληνική αγορά αυτοκινήτου: Στάσιμες οι πωλήσεις του Αυγούστου – Πίσω βήματα για τα ηλεκτρικά

Στα επίπεδα του Αυγούστου του 2024 κινήθηκαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ τον περασμένο μήνα, με χαμένα τα ηλεκτρικά και κερδισμένα τα plug-in υβριδικά.

Μετά τη σημαντική άνοδο του περασμένου Ιουλίου, οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά πάτησαν «φρένο» τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,5% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 8.192 καινούργια επιβατικά ΙΧ, όταν ο Αύγουστος του 2024 είχε «κλείσει» με 8.149 οχήματα.

Σε επίπεδο 8μήνου, η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων κινείται σε ελαφρώς καλύτερους ρυθμούς συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, με 99.960 ταξινομήσεις έναντι 99.387 και αύξηση της τάξης του 1,7%.

Αντίστροφη πορεία ακολούθησαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς τον μήνα Αύγουστο το μερίδιό τους επί των συνολικών πωλήσεων καινούργιων ΙΧ διολίσθησε στο 5,3% (έναντι 6,3% τον Αύγουστο του 2024), απόρροια της αβεβαιότητας των προηγούμενων μηνών για το μέλλον του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η επιβράδυνση των ρυθμών διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης έβγαλε κερδισμένο το πετρέλαιο, με το μερίδιό του να αυξάνεται από 4,2% στο 4,6% και κυρίως τα plug-in υβριδικά που εκτόξευσαν το μερίδιό τους από 5,9% σε 9,9%.

Τον Αύγουστο οι πωλήσεις καινούργιων SUV αντιπροσώπευσαν το 69,5% του συνόλου, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα που πήραν για πρώτη φορά πινακίδες ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η αδιάλειπτη στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στα SUV, τα οποία συνδυάζουν χώρους, με υψηλή θέση οδήγησης και λελογισμένες εκδρομικές ικανότητες, αποτυπώνεται και σε επίπεδο 8μήνου, με μερίδιο 62%, έναντι 58,3% το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2024.

Σε ετήσια βάση, κυρίαρχη κατηγορία SUV συνεχίζουν να είναι τα B-SUV (56,5% από 57,4%), αν και έχασαν έδαφος, το οποίο έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τα οικογενειακά (C-SUV) με αύξηση μεριδίου από 22,8% σε 24,1%.