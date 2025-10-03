Ένα εξώφυλλο διαφορετικό από τα άλλα – Το σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου στους… 4Τροχούς

Η ευρηματικότητα του γνωστού σκιτσογράφου έμελλε να χαρίσει στο περιοδικό ένα διαφορετικό εξώφυλλο από αυτά που έχουμε συνηθίσει εδώ και 55 έτη.

Άρωμα «4Τροχών» είχε το σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου που δημοσιεύθηκε στο χθεσινό φύλλο (2/10) της «Καθημερινής».

Ο ευρηματικός σκιτσογράφος… δημιούργησε για το περιοδικό «4Τροχοί» ένα διαφορετικό εξώφυλλο από αυτά που έχουμε συνηθίσει και έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική αυτοκίνηση.

Διαφορετικό αλλά εξίσου ξεχωριστό, όπως και γεμάτο χιούμορ. Πρωταγωνιστεί ένα θηριώδες pick-up, το όχημα με το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα o Βασίλης Μπισμπίκης και… αποκάλυψε την επαγγελματική του ιδιότητα.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Χαντζόπουλος, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, διερωτάται: «Τι αυτοκίνητο πρέπει να πάρει ο Τσίπρας για να μάθουμε ότι είναι συγγραφέας;»

Ως 4Τροχοί δίνουμε τα εύσημα στον σκιτσογράφο για την ευρηματικότητά του, αλλά και για το γεγονός ότι μας… πρόσφερε φρέσκες ιδέες για μελλοντικές δημιουργίες, που σίγουρα δεν είχαμε σκεφτεί.

Μέχρι, όμως, να ωριμάσουν οι σκέψεις μας, συνεχίζουμε με τα γνωστά: Παρουσιάσεις και δοκιμές νέων μοντέλων, οδοιπορικά, αγώνες και όλα όσα κινούν τον κόσμο της αυτοκίνησης.

Όλα αυτά, στους 4Τροχούς, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με την «Καθημερινή».

Πηγή: Καθημερινή