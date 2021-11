Το Enfield 8000, το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, το οποίο κατασκευαζόταν στη Σύρο, επιτέλους κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Μια αδικία αποκαθίσταται μετά από σχεδόν μισό αιώνα! Το Enfield 8000, το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στη Σύρο το 1973, επιτέλους κατάφερε να αποκτήσει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Το πρωτοποριακό αυτό όχημα μηδενικών ρύπων, που κατασκευάστηκε σε περίπου 120 αντίτυπα είχε ένα άδοξο τέλος, όταν στις αρχές του 1976 σταμάτησε η παραγωγή του. Ένας από τους λόγους της δυσάρεστης αυτής εξέλιξης ήταν το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία ποτέ δεν του έδωσε τη δυνατότητα να κυκλοφορεί στους δρόμους της ίδιας της χώρας στην οποία κατασκευαζόταν…

Ο λόγος; Κατά μία άποψη, πίσω από την ανορθόδοξη αυτή απόφαση ήταν οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι δεν γνώριζαν πως να το φορολογήσουν, καθότι δεν διέθετε κινητήρα εσωτερικής καύσης, άρα δεν μπορούσαν να το κατατάξουν σε κάποια από τις φορολογικές κλίμακες που διαμορφώνονταν ανάλογα με τον κυβισμό ενός αυτοκινήτου.

Κατά την εκδοχή του Θάνου Λεμπέση, Γενικού Διευθυντή του εργοστασίου στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ο λόγος για τη συγκεκριμένη απαγόρευση ήταν καθαρά πολιτικός, καθώς σε μια τεταμένη περίοδο, ο Γιάννης Γουλανδρής -ο εμπνευστής του Enfield 8000 και ιδιοκτήτης του Νεώριου της Σύρου, όπου και κατασκευαζόταν- φιλοξένησε στο σκάφος του τον “Τέως”.

Όλα αυτά αποτελούν μια δυσάρευστη πτυχή στην ιστορία του Enfield 8000, που αποτυπώνονται στο ντοκιμαντέρ “Ανάμεσα σε δύο νησιά” του 2014. Στην ταινία εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα μοναδικά εν λειτουργία Enfield 8000 ως σήμερα. Το ένα από αυτά επαναπατρίστηκε, και σήμερα φιλοξενείται στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης. Το δεύτερο, πουλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του, Jonny Parkinson, στον Will Sawyer, λάτρη της Ελλάδας και μετά το Brexit μόνιμο κάτοικο της Σύρου.

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο το 1975, το οποίο ο Jonny Parkinson το απέκτησε το 1981 από ένα κατάστημα που πουλούσε μπαταρίες και διατηρούσε το Enfield 8000 για τις ανάγκες προβολής της επιχείρησής του. Ο Jonny Parkinson λάτρεψε το Enfield 8000 και το χρησιμοποιούσε στις καθημερινές μετακινήσεις του μέχρι το 2017 οπότε και, λόγω ασθένειας δεν ήταν πλέον σε θέση να το απολαμβάνει.

Ο νέος ιδιοκτήτης, ο Will Sawyer, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα μας και την επισκέπτεται ανελειπώς τα τελευταία 25 χρόνια, αποφάσισε να αποκτήσει ένα σπίτι σε ένα ελληνικό νησί. Η Σύρος αποδείχθηκε εδώ και 4 χρόνια μια ιδανική επιλογή για τον ίδιο, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει τον πολύβουο χαρακτήρα άλλων νησιωτικών προορισμών. Έχοντας αντικρίσει για πρώτη φορά το Enfield 8000 στο βιομηχανικό μουσείο της Ερμούπολης, του έγινε έμμονη ιδέα να αποκτήσει ένα, το οποίο όμως ήθελε να το κυκλοφορεί στους δρόμους, έτσι που ο κόσμος να το γνωρίσει καλύτερα.

“An Enfield 8000 built on Syros in 1974 is coming back to the island to stay!” έγραψε στη σελίδα του στο Facebook φέτος στις 31 Ιανουαρίου, έχοντας πλέον αποκτήσει το αυτοκίνητο του Jonny Parkinson.

Με τον Will, ο οποίος επικοινώνησε σε προσωπικό επίπεδο, αρχικά προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ για το Enfield 8000, διατηρήσαμε επαφή κι έτσι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς εξακολούθησε να με ενημερώνει για την πρόοδο της ανακατασκευής του αυτοκινήτου, την οποία ανέλαβε ο γαμπρός του και για την επιστροφή του αυτοκινήτου στη Σύρο.

Τα μηχανικά μέρη του Ε8000 ήταν σε καλή κατάσταση, ήθελε όμως ανακαίνιση το εσωτερικό, ενώ όλες οι μπαταρίες ήταν νεκρές. Το αυτοκίνητο από μπλε βάφτηκε κόκκινο, κάτι, που όπως ο ίδιος σχολίασε δεν ενθουσίασε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ο Will, αν μη τι άλλο, του είχε τάξει να τον πάει μια τελευταία βόλτα πριν το αυτοκίνητο φύγει για τη Σύρο, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Jonny Parkinson, εξαιτίας του προχωρημένου της ασθένειάς του, έπαψε να απαντάει στα μηνύματα του Will.

Επιστροφή του Enfield 8000 στη γενέτειρά του!

Με δεδομένο ότι πρόθεση του Will ήταν να κυκλοφορεί στους δρόμους της Σύρου με το νέο του απόκτημα, θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος να τα βάλει με την ελληνική γραφειοκρατία. Το αυτοκίνητο έμεινε εγκλωβισμένο στο ελληνικό τελωνείο για 2,5 μήνες καθώς έπρεπε αυτή τη φορά να ξεπεραστεί το πρόβλημα της απαγόρευσης εισαγωγής αυτοκινήτων με προδιαγραφές παλαιότερες των Euro 5.

Μια λύση θα ήταν το εν λόγω Ε8000 να αποκτήσει πινακίδες ιστορικού αυτοκινήτου, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις του Will. Έπρεπε δηλαδή να γίνει κατανοητό από της Δημόσιες υπηρεσίες πως ως αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων δεν ενέπιπτε στην εν λόγω απαγόρευση. Αντίστοιχα χρειάστηκε να ανοιχθεί στο Υπουργείο Μεταφορών κωδικός για το εργοστάσιο της Enfield, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια του αυτοκινήτου. Τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν χάρη στην παρέμβαση του Αλέξη Μαραντζίδη, Προέδρου του Συλλόγου ιστορικών οχημάτων Σύρος-Enfield.

Κυκλοφορεί και στον “Δακτύλιο”!

Λίγες μόλις μέρες πριν, το Enfield 8000 πέρασε χωρίς πρόβλημα τους ελέγχους του ΚΤΕΟ και πλέον στις 15 Νοεμβρίου του 2021, σχεδόν μισό αιώνα από την έναρξη της παραγωγής του αυτοκινήτου στη Σύρο κατάφερε επιτέλους να αποκτήσει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και για την ακρίβεια πινακίδες Σύρου!

Ο Will Sawyer θεωρεί ιδιαίτερα συγκινητική την ιστορία του Enfield 8000 και πιστεύει πως θα έπρεπε να γίνει ευρύτερα γνωστή. Δυστυχώς, σχολιάζει ο ίδιος, ακόμα και οι συμπατριώτες του Βρετανοί δημοσιογράφοι, όταν αναφέρονται στο Enfield, το θεωρούν ως ένα αυτοκίνητο που φτιάχτηκε στην Αγγλία. “Το Enfield αποτελεί ένα καθαρά ελληνικό επίτευγμα κι έτσι θα πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος”, σχολιάζει ο Will κλείνοντας την κουβέντα μας.