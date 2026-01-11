Σε τι κόσμο θα βρισκόταν ένας συντάκτης αυτοκινήτου αν τον βάζαμε σε μια χρονοκάψουλα και τον ταξιδεύαμε μισό αιώνα πριν, στα χρόνια που γεννήθηκαν οι 4Τροχοί;

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΚΗΣ ΤΕΜΠΕΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 4ΤΡΟΧΟΙ

Ο καθένας μπορεί να φτιάξει σήμερα ένα περιοδικό –έστω ψηφιακό– ένα site ή ένα κανάλι YouTube αυτοκινήτου. Με ελάχιστο, αν όχι μηδενικό, κόστος σύνταξης. Εντελώς νόμιμα, χωρίς να παραβεί νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντιγράφοντας άλλα μέσα. Πώς; Από το άφθονο υλικό που ανεβαίνει καθημερινά στα media sites των κατασκευαστών αυτοκινήτων, όπου μπορείς να βρεις πλήρη press kits με φωτογραφίες, βίντεο και τεχνικές αναλύσεις· και εκατοντάδες ζουμερές ειδήσεις κάθε μέρα.

Χρειάζεται μόνο ένας αρχισυντάκτης, ο οποίος να συγκεντρώνει τις πληροφορίες, να κάνει ένα βασικό editing, να διαλέγει φωτογραφικό ή βίντεο υλικό και να ανεβάζει τα θέματα. Με τη βοήθεια μάλιστα του chatGPT, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να προσαρμόζει τα κείμενα στον αριθμό λέξεων και στο περιεχόμενο που προτιμά, ακόμη και με στοχευμένο συγγραφικό ύφος. Για παράδειγμα: «Φτιάξε μου ένα κείμενο 500 λέξεων για τη Ferrari Elettrica, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία της. Aντλώντας έμπνευση από παλιά κείμενα του Κώστα Καββαθά».

Όλο αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά κάτι που γίνεται ήδη σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Όμως, αν ταξιδέψουμε πίσω στο 1970, το να εξασκήσεις το ίδιο επάγγελμα, πόσω μάλλον το να φτιάξεις ένα περιοδικό σαν τους 4Τροχούς, ήταν εντελώς άλλη υπόθεση.

Ποιο διαδίκτυο;

Ας παρακάμψουμε την άκρως τεχνική –καλλιτεχνική καλύτερα– διαδικασία σελιδοποίησης και εκτύπωσης (φωτοσύνθεση, φωτοστοιχειοθεσία, τετραχρωμίες, μακέτα, τσίγκος, τυπογραφείο) πριν από την έλευση του desktop publishing και των ψηφιακών εκτυπώσεων και ας μείνουμε καθαρά στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Οι συντάκτες αυτοκινήτου εκείνης της εποχής έως και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 δεν διέθεταν ίντερνετ, γι’ αυτό και είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφορία. Για να έχεις τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων, έπρεπε να ανατρέξεις στην ετήσια έκδοση Review Automobile –που συνήθως κυκλοφορούσε τις μέρες της έκθεσης της Γενεύης – ή στις πίσω σελίδες μεγάλων ευρωπαϊκών περιοδικών. Αν ήσουν δικτυωμένος στον χώρο και κάποιος αντιπρόσωπος σου εμπιστευόταν ένα αυτοκίνητο για δοκιμή –πολύ πιθανόν το δικό του–, θα έπρεπε να βρεις το press kit του κατασκευαστή για να γράψεις αναλυτικό άρθρο. Το οποίο ήταν συνήθως ένα πολυτελές ντοσιέ Α4 με κείμενα και εκτυπωμένες φωτογραφίες σε διαστάσεις 13 x 18 ή διαφάνειες.

Press kit μπορούσες να βρεις μόνο στα περίπτερα διεθνών εκθέσεων αυτοκινήτου, εκτός και αν είχες το σπάνιο προνόμιο πρόσκλησης σε επίσημη παρουσίαση κάποιου μοντέλου. Τα Σαλόνια Αυτοκινήτου, λοιπόν, είχαν τεράστια σημασία για τους συντάκτες της αναλογικής εποχής, όχι μόνο για την ενημέρωσή τους, αλλά και για τη δημιουργία αρχείου. Μεταξύ μας, εθεωρείτο αγγαρεία να σου αναθέσει ο διευθυντής σύνταξης αποστολή στη Φρανκφούρτη, στη Γενεύη ή στο Παρίσι, καθώς κύρια δουλειά σου δεν ήταν τόσο να δεις από κοντά τα νέα μοντέλα ή να πάρεις συνεντεύξεις, αλλά να κάνεις δεκάδες χιλιόμετρα σε αχανή περίπτερα, μόνο και μόνο για να μαζέψεις τα απαραίτητα press kits και να τα επιστρέψεις σαν πολύτιμα έπαθλα στο αρχείο του περιοδικού. Να ’ναι καλά οι τροχήλατες βαλίτσες που εφευρέθηκαν σε κάποια φάση, καθώς συχνά ταξίδευες πίσω με υπέρβαρο υλικό 30-35 κιλών. Όμως αυτό δεν ήταν το χειρότερο.

Πέρα από τα μεγάλα περιοδικά με απευθείας επαφές με τους κατασκευαστές, οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι δεν ήξεραν τι θα δουν σε μια έκθεση. Σε αντίθεση με σήμερα που πριν από την press day όλοι γνωρίζουμε ποια μοντέλα θα παρουσιάσει κάθε κατασκευαστής και με τα σχετικά κείμενα να έχουν γραφτεί πριν βρεθούν οι ανταποκριτές στην έκθεση, στα αναλογικά χρόνια πήγαινες με το άγχος μη χάσεις κάποια σημαντικά νέα μοντέλα και επιστρέψεις χωρίς φωτογραφίες και ενημερωτικό υλικό. Οπότε, πού χρόνος για αποκλειστικά ρεπορτάζ, όταν έπρεπε να τρέχεις, να στριμώχνεσαι και ενίοτε να μαλώνεις με άλλους συναδέλφους, για να μαζέψεις υλικό ή να καθίσεις σε ένα νέο μοντέλο και να αγγίξεις το τιμόνι και τους διακόπτες του.

Χειρόγραφα, φιλμ και λάφυρα

Μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όλοι οι συντάκτες έδιναν τα κείμενά τους σε χειρόγραφα. Ακόμη και αν τα έγραφαν σε γραφομηχανή, πάλι θα έπρεπε να διορθωθούν με blanco και ορατές διαγραφές και να πληκτρολογηθούν στη μηχανή της φωτοσύνθεσης για δεύτερη φορά. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι 4Τροχοί ήταν από τα πρώτα μέσα στην Ελλάδα που εξοπλίστηκαν με προσωπικούς υπολογιστές και μάλιστα Macintosh. Και κάπου εκεί άλλαξε και η μορφή του περιοδικού.

Με την εμφάνιση του desktop publishing συντελέστηκε επανάσταση στο «στήσιμο» – συγγνώμη, στη σελιδοποίηση. Με πλήθος νέων γραμματοσειρών για κείμενο, τίτλους και υπότιτλους, απεριόριστες δυνατότητες ένθεσης φωτογραφιών και τίτλων μέσα σε ολοσέλιδες ή δισέλιδες φωτογραφίες και πάμπολλα σχεδιαστικά εργαλεία, η δημιουργία ενός περιοδικού έγινε πιο συναρπαστική από ποτέ. Οι γραφίστες εκείνης της εποχής έπρεπε να ξεχάσουν το κοπίδι και το σελοτέιπ και να μάθουν, για τα καλά, προγράμματα όπως το QuarkXPress, το Illustrator και αργότερα το Photoshop.

Όσο για εμάς τους δημοσιογράφους, αργά ή γρήγορα αφήσαμε στην άκρη το χειρόγραφο και πιάσαμε το πληκτρολόγιο. Αυτό ήταν θαυμάσιο νέο για εκδότες και διευθυντές, καθώς μπορούσαμε να γράφουμε πιο γρήγορα, άρα και περισσότερα κείμενα από πριν με τον ίδιο μισθό. Η ανάκαμψη της αγοράς αυτοκινήτου χάρη στο μέτρο της απόσυρσης στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνηγόρησε σε αυτό, καθώς αυξήθηκαν τα πάντα, από τους εμπόρους και τα μοντέλα αυτοκινήτων μέχρι τα διαφημιστικά μπάτζετ και τον αριθμό σελίδων των εντύπων, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν από τη στιγμή που η αγορά είχε χρήμα.

Η χρυσή δεκαετία των περιοδικών

Έτσι μπήκαμε στη δεκαετία του ’90. Ενώ πιο πριν, στο γκαράζ του περιοδικού βρίσκονταν δύο-τρία αυτοκίνητα δοκιμής κάθε μήνα, ο test drive στόλος αυξήθηκε στα δέκα και παραπάνω, ενώ οι σελίδες ξεπέρασαν σταδιακά τις τριακόσιες, αριθμός που παρέμεινε μέχρι την έλευση της κρίσης, μία εικοσαετία αργότερα.

Η δεκαετία του ’90 ήταν αυτή που έφερε τη μεγάλη επανάσταση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, χάρη στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως το GPS, το κινητό τηλέφωνο, το διαδίκτυο και η ψηφιακή φωτογραφία. Φανταστείτε ότι μέχρι τα μέσα της, οι δημοσιογραφικές προσκλήσεις γίνονταν μέσω τηλεφώνου ή fax. Πηγαίναμε ταξίδια στο εξωτερικό με το εισιτήριο να μας περιμένει στο αεροδρόμιο μαζί με τον PR συνοδό της εταιρείας· χωρίς κινητό ή πιστωτικές κάρτες. Και αν έχανες το εισιτήριο, έχανες και την πτήση. Οι παρουσιάσεις αυτοκινήτων δεν διέφεραν από τις σημερινές παρά μόνο στις λεπτομέρειες. Ήταν πιο πλούσιες, με πεντάστερη φιλοξενία, δείπνα σε τριάστερα εστιατόρια Michelin και VIP ξεναγήσεις. Δεν θα ξεχάσω την παρουσίαση του πρώτου Renault Clio, στην οποία κινούμασταν αποκλειστικά με ελικόπτερο επί τρεις μέρες, από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας στο Παρίσι, από εκεί στην πίστα δοκιμών και πίσω. Αυτά, όπως και τα ακριβά δώρα στο δωμάτιο, περιορίστηκαν, καθώς θεωρούνται πλέον έμμεση δωροδοκία. Όμως εκείνα τα χρόνια τα απολαμβάναμε, μέσα από το πρίσμα των κορυφαίων δημοσίων σχέσεων κάθε εταιρείας. Από την άλλη, χωρίς GPS και google maps η πλοήγηση σε διαδρομές 100 έως 300 χιλιομέτρων την ημέρα γινόταν με αναλυτικά road books που είχαν φτιάξει οι οικοδεσπότες.

Αν έκανες λάθος σε μία διασταύρωση, κινδύνευες να χαθείς εντελώς, ενώ δεν είχες κινητό για να σε βρουν. Και όμως, δεν χανόμασταν εύκολα και μάλιστα οδηγούσαμε χωρίς αύριο σε δημόσιους δρόμους στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, γνωρίζοντας ότι το PR τμήμα του κατασκευαστή θα βάλει πλάτη αν μας έπιανε η αστυνομία. Με τέτοια συμπεριφορά και με τα μέσα παρακολούθησης που υπάρχουν σήμερα, όλοι οι δημοσιογράφοι του κόσμου θα ήμασταν ισοβίτες. Και βέβαια, από τη στιγμή που τα περιοδικά, τα ένθετα και οι σελίδες αυτοκινήτου αυξάνονταν και πληθύνονταν, σε κάθε αποστολή στο εξωτερικό έβλεπες έναν λόχο από συντάκτες και φωτογράφους. Και ο καθένας ήθελε να κάνει τη διαφορά, γι’ αυτό και επικράτησε το χαριτωμένο συνήθειο να τοποθετούν όλοι από ένα αυτοκόλλητο στα αυτοκίνητα δοκιμής, όπως έκαναν από το 1970 οι 4Τροχοί, ώστε να πιστοποιείται η αυθεντικότητα της δοκιμής και των φωτογραφιών. Και βέβαια, βρισκόμασταν ακόμη στην εποχή του φιλμ, οπότε δεν έβγαζες εκατοντάδες φωτογραφίες όπως σήμερα, αλλά 24, 36 ή το πολύ 72 σε κάθε αποστολή. Με την αγωνία να έχεις χάσει το θέμα από λάθος έκθεση ή κακή εστίαση. Τουλάχιστον, από τη δεκαετία του ’80 είχαμε μηχανές με autofocus.

Όλοι στην παρανομία

Πίσω στην Ελλάδα, πάντα οι 4Τροχοί εισήγαγαν πρώτοι τις δοκιμές με ειδικά όργανα μέτρησης και βέβαια ακολούθησαν τα άλλα έντυπα που εμφανίστηκαν μετά το ’90. Δοκιμές επιδόσεων (επιτάχυνση, ρεπρίζ, φρενάρισμα κ.λπ.) που γίνονταν σε ανοιχτό δρόμο βέβαια. Εντελώς παράνομα, αν και με την ανοχή ή την άγνοια της αστυνομίας, καθώς πραγματοποιούνταν σε έρημους δρόμους. Σε έναν αδιέξοδο δρομάκο κάπου στην Κερατέα τα πρώτα χρόνια, στον παράδρομο της εθνικής οδού έξω από τη Θήβα στη συνέχεια, όπου συχνά συναντιούνταν δοκιμαστές από διαφορετικά περιοδικά και ανταγωνίζονταν στο ποιος θα κάνει το καλύτερο 0-100. Κι εσύ αναγνώστη της εποχής, οδηγούσες προς Λαμία στην εθνική και έβλεπες να σε προσπερνούν με 200+ χλμ./ώρα από δεξιά, στο δρομάκι με την ξεθωριασμένη άσφαλτο. Έπρεπε να φτάσουμε στο ’97-’98 για να αποκτήσουμε τις πρώτες πίστες στα Μέγαρα και στις Σέρρες.

Μέχρι τότε –ας είμαστε ειλικρινείς– όλες οι δοκιμές αυτοκινήτων φλέρταραν με την παρανομία. Την ίδια ακριβώς εποχή, εμφανίστηκαν τα πρώτα συστήματα πλοήγησης, οπότε σταδιακά εξέλιπαν τα road books στις διεθνείς παρουσιάσεις. Χάρη στις μηχανές αναζήτησης Yahoo και Google, δειλά δειλά αρχίσαμε να σκαλίζουμε πληροφορίες από ξένες ιστοσελίδες και από τα πρώτα media sites των κατασκευαστών, στα οποία έπρεπε να κάνεις εγγραφή ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος για να έχεις πρόσβαση.

Μόνο αρκετά χρόνια αργότερα οι εταιρείες τα απελευθέρωσαν – και καλά έκαναν. Κι ενώ μπαίναμε ήδη στον 21ο αιώνα, να θυμίσω ότι είχαμε ακόμη dialup σύνδεση 28k στο σπίτι και κάπως ταχύτερη LAN στο γραφείο. Δεν ξέραμε τι σημαίνει wi-fi και bluetooth, ενώ από τα Nokia κινητά μας στέλναμε μόνο SMS. Ακολούθησαν οι πρώτες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αλλά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας δεν θα ξεμπερδεύαμε με τα φιλμ. Και κάπου εκεί, το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες του άρχισαν να γίνονται σοβαρή απειλή για τα παραδοσιακά, έντυπα περιοδικά. Ελάχιστα αποδείχθηκαν πολύ σκληρά για να πεθάνουν…

Όταν το αυτοκίνητο ήταν hardware

Μπορεί η δουλειά του δημοσιογράφου αυτοκινήτου πριν από μισό αιώνα να φαντάζει σήμερα επικίνδυνη αποστολή, όμως η διάδρασή του με το ίδιο το αντικείμενο –το αυτοκίνητο δηλαδή– δεν ήταν τόσο περίπλοκη όσο τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, δεν υπήρχαν τόσες μάρκες, μοντέλα, εκδόσεις και επίπεδα εξοπλισμού. Αν οδηγούσες ένα αυτοκίνητο τον μήνα, στο τέλος του χρόνου μπορούσες να θεωρείσαι ειδικός. Σήμερα, πρέπει να δοκιμάζεις τουλάχιστον ένα κάθε εβδομάδα για να πεις ότι έχεις άποψη. Δεύτερον, τα αυτοκίνητα ήταν σχετικά απλές κατασκευές με παραπλήσια μεταξύ τους τεχνολογία· όλα βενζινοκίνητα ή diesel σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σήμερα πρέπει να κατέχεις τεχνολογίες mild, full και plug-in υβριδικών σε διάφορες εκδοχές και βέβαια να έχεις εντρυφήσει στην ηλεκτροκίνηση, η οποία εξελίσσεται όπως οι μηχανές εσωτερικής καύσης στις αρχές του 20ού αιώνα, φέρνοντας νέους όρους στο λεξιλόγιο. Η ίδια «βιοποικιλότητα» συναντάται σήμερα σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, αναρτήσεων, ηλεκτρονικών και βέβαια ADAS και συστημάτων infotainment, οπότε πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος για να γράψεις για τη software πλευρά, που καλώς ή κακώς είναι πλέον και η πιο σημαντική.

Γι’ αυτό και ένας συντάκτης με εξειδίκευση στους υπολογιστές ή στα smartphones μπορεί σήμερα να γράψει καλύτερα για ένα αυτοκίνητο από έναν παραδοσιακό petrolhead. Το κυριότερο όμως; Τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90, ακόμη και ένας μέτριος οδηγικά ή λιγότερο έμπειρος συντάκτης μπορούσε να εντοπίσει πιο εύκολα διαφορές ανάμεσα σε μοντέλα της ίδιας κατηγορίας, αλλά και μειονεκτήματα σε τομείς όπως η εργονομία, η άνεση, ο κλιματισμός, η δυναμική συμπεριφορά ή η κατανάλωση. Απλώς οι κορυφαίοι συντάκτες με ικανότητες οδηγού αγώνων μπορούσαν να ανιχνεύσουν αδιόρατες διαφορές στο όριο.

Σήμερα, ακόμη και ένας έμπειρος συντάκτης δεν μπορεί να γράψει ολοκληρωμένα για ένα αυτοκίνητο αν δεν θυμάται την προηγούμενη γενιά του ή αν δεν γνωρίζει καλά τον ανταγωνισμό. Αν έχεις αφήσει έστω και για έναν χρόνο το επάγγελμα, επιστρέφοντας θα τα βρίσκεις όλα τέλεια. Που είναι βέβαια για τον μέσο χρήστη, καθώς το επίπεδο εξέλιξης είναι ήδη πολύ υψηλό, ακόμη και για κατασκευαστές από την Κίνα, τους οποίους δεν γνωρίζαμε ή δεν υπήρχαν καν πριν από μερικά χρόνια. Κατά συνέπεια, η δημοσιογραφική γραφή του τότε, με τις συνεχείς αναφορές σε υποστροφές και υπερστροφές, σε ασαφή, βαριά ή ξυραφένια τιμόνια, σε πεντάλ φρένων με σπογγώδη (!) αίσθηση και σε ποιότητα κύλισης, ελάχιστο νόημα έχει σήμερα.

Τη δεκαετία του ’70 ήταν άξιος αναφοράς ο δεξιός καθρέφτης, τα ηλεκτρικά παράθυρα και το θερμαινόμενο πίσω τζάμι. Σήμερα, για να βρεις κάτι αξιόλογο, πρέπει να ψάξεις βαθιά στο μενού του infotainment, όπου ίσως βρεις ένα έξυπνο mode που να μη διαθέτει ο ανταγωνισμός. Και παρότι παλιά τα αυτοκίνητα ήταν γεμάτα μειονεκτήματα και ιδιοτροπίες, ίσως ακριβώς γι’ αυτό μπορούσες να γράφεις κείμενα συναισθηματικά, με την καρδιά δηλαδή, παρά με γνώμονα το value for money ή τις λεπτές ισορροπίες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και όσα έγραφες τότε τα διάβαζαν πολλοί. Φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι, ακόμη και μήνες αργότερα, με αποτέλεσμα ο συντάκτης να είναι ένας μικρός γκουρού.

Σήμερα, ένα κείμενο, όσο καλό και αν είναι, μπορεί να θαφτεί κάτω από άλλα δέκα στο ίδιο site σε μία μόνο μέρα. Και βέβαια, τα παλιά τα χρόνια δεν σε ένοιαζε πόσα clicks ή likes θα πάρει το κομμάτι σου ή πόσο καλό SEO θα έχει στο Google. Χώρια που τότε γράφαμε ένα κείμενο την εβδομάδα, ενώ οι σημερινοί συνάδελφοι, ένα –αν όχι περισσότερα– το οκτάωρο. Τότε, όπως και σήμερα βέβαια, ήταν δύσκολο να αποδείξεις ως συντάκτης αυτοκινήτου ότι δεν είσαι ελέφαντας, δηλαδή διαπλεκόμενος που τα παίρνει από τις εταιρείες για να τα γράφει όλα στρογγυλεμένα. Τη δεκαετία του ’80 σε θεωρούσαν κάτι σαν διαφημιστή. Σήμερα, influencer. Τουλάχιστον τότε, δεν μπορούσε κανένας να σε κατηγορήσει ότι τα κείμενά σου είναι γραμμένα από το chatGPT…