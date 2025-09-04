Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας Μετρό και Τραμ την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Η ΣΤΑΣΥ ανακοινώνει τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.

Για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Πέμπτη 4/09/2025 επεκτείνει τα δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό «Πειραιάς-Κηφισιά»

από Πειραιά προς Κηφισιά στις 01:50,

από Κηφισιά προς Πειραιά στις 01:50,

από Ομόνοια προς Πειραιά στις 02:22,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 02:09,

από Μοναστηράκι προς Πειραιά στις 02:24 &

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 02:06.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “Σύνταγμα”: