Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας Μετρό και Τραμ την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Η ΣΤΑΣΥ ανακοινώνει τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.

Για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Πέμπτη 4/09/2025 επεκτείνει τα δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό «Πειραιάς-Κηφισιά»

  • από Πειραιά προς Κηφισιά στις 01:50,
  • από Κηφισιά προς Πειραιά στις 01:50,
  • από Ομόνοια προς Πειραιά στις 02:22,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 02:09,
  • από Μοναστηράκι προς Πειραιά στις 02:24 &
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 02:06.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “Σύνταγμα”:

  • προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
  • προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ”  για  “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ”  στις 01:30.

