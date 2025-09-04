Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας Μετρό και Τραμ την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Η ΣΤΑΣΥ ανακοινώνει τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.
Για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Πέμπτη 4/09/2025 επεκτείνει τα δρομολόγια στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ.
Αναλυτικότερα, τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
Γραμμή 1 Μετρό «Πειραιάς-Κηφισιά»
- από Πειραιά προς Κηφισιά στις 01:50,
- από Κηφισιά προς Πειραιά στις 01:50,
- από Ομόνοια προς Πειραιά στις 02:22,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 02:09,
- από Μοναστηράκι προς Πειραιά στις 02:24 &
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 02:06.
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
- από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
- από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “Σύνταγμα”:
- προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
- προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.