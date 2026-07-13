Επέστρεψε στην Εθνική Οδό η αντικοινωνική ελληνική συνήθεια του καλοκαιριού – Πού εντοπίστηκε

Παρά την αυστηροποίηση της ποινής, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να κάνουν κατάληψη της λωρίδας που σώζει ζωές.

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που εγκρίθηκε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα προστίμων και ποινών για τις τροχαίες παραβάσεις.

Μεταξύ άλλων, οι ποινές έγιναν αυστηρότερες και για την παράνομη κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στη λωρίδα που σώζει ζωές, δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει τον διάδρομο ενός ασθενοφόρου το οποίο επιχειρεί να μεταβεί έγκαιρα στον τόπο ενός ατυχήματος.

Η αυστηροποίηση, ωστόσο, των ποινών για κίνηση στη Λ.Ε.Α., φαίνεται ότι δεν αποθαρρύνει πολλούς οδηγούς από το να τελέσουν την εν λόγω αντικοινωνική παράβαση, η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα έντονα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις εξορμήσεις τους.

Ρεσιτάλ παραβάσεων στη Λ.Ε.Α. σημειώθηκε και κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου, στον αυτοκινητόδρομο «Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι», στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, λίγο πριν τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν μετ΄ εμποδίων. Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες των 4Τροχών, οδηγοί αποφάσισαν να μην επιδείξουν υπομονή και κατανόηση και να παρακάμψουν τις ουρές μέσω της Λ.Ε.Α.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω των συχνών περιστατικών παράνομης διέλευσης στη λωρίδα στο συγκεκριμένο σημείο, πολλές φορές καραδοκούν δυνάμεις της Τροχαίας.

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4Τροχοί

Υπενθυμίζεται ότι η Λ.Ε.Α. προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Η Λ.Ε.Α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδηγούς μόνο εφόσον:

Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη

Υπάρχει έκτακτη ανάγκη

Ζητηθεί ακινητοποίηση του οχήματος από την Τροχαία

Η αδικαιολόγητη χρήση της Λ.Ε.Α. επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία των παραβάσεων αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Επιπλέον, σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ετών, στον οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να έχει και ποινικές προεκτάσεις. Ο οδηγός κινδυνεύει: