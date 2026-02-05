Επιχείρηση «σκούπα» στην Αθήνα – Δίκυκλα απομακρύνθηκαν με γερανό

Στόχος της δράσης ήταν η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η απελευθέρωση των πεζοδρομίων.

Στοχευμένοι έλεγχοι μοτοσικλετών πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και την απελευθέρωση των πεζοδρομίων.

Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο κοινής δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας με την Τροχαία Αθηνών, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταγράφηκαν 30 άρσεις μοτοσυκλετών, καθώς και 22 απλές παραβάσεις.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά στις οδούς Υμηττού, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Σταδίου, Φιλελλήνων και Αμαλίας.

