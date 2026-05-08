Επιδημία οδηγικής βίας: «Άγρια Δύση» για μία θέση πάρκινγκ

Θύματα, ειδικοί και νομικοί μιλούν για την έξαρση της οδηγικής βίας, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο και τις συνέπειες που φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια

Άρθρο της Σοφίας Χρήστου, από την Καθημερινή

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια η Αγγελική Μανωλεδάκη οδηγούσε από τα Πετράλωνα προς τον Πειραιά για να επισκεφτεί τους γονείς της. Οπως λέει στην «Κ», αυτή ίσως και να ήταν μία ακόμη συνηθισμένη διαδρομή, αν δεν την έπιανε ένα κόκκινο φανάρι στην Πειραιώς. «Ανάβει το πράσινο, βγάζω φλας για να στρίψω δεξιά, κι εκείνος γκαζώνει για να με προσπεράσει, χωρίς να τα καταφέρει. Εκνευρίζεται, με φτάνει, μου χώνει μία μπουνιά από το παράθυρο φωνάζοντας “δεν με είδες μ@ρή π@@α;” και εξαφανίζεται», περιγράφει.

Η οδηγική βία δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο στην Ελλάδα, καθώς εδώ και χρόνια έχει ερευνηθεί και παρατηρηθεί από συγκοινωνιολόγους, ακόμη και γιατρούς. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα περιστατικά λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις κυρίως εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του θύματος.

Άγριος καβγάς για μία θέση πάρκινγκ

Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τουλάχιστον επτά σοβαρά περιστατικά «road rage», με πιο πρόσφατα δύο ξεχωριστά συμβάντα που έλαβαν χώρα με διαφορά λίγων ωρών, σε Παγκράτι και Γαλάτσι, και είχαν ως αποτέλεσμα μία 22χρονη κι ένας 45χρονος να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Και οι δύο είχαν διαπληκτιστεί και δεχθεί βία για μία θέση πάρκινγκ. Ανθρωποι όμως έχουν χάσει και τη ζωή τους στη χώρα μας εξαιτίας της οδηγικής βίας. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο διαπληκτισμός ενός 68χρονου με έναν 39χρονο υπάλληλο επιχείρησης στάθμευσης, για μία θέση στον Πειραιά, οδήγησε σε ένοπλη επίθεση με θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου. Εκτός αυτού, πριν από πέντε μήνες ένας 29χρονος διαπληκτίστηκε με 58χρονο στον Νέο Κόσμο, και, όπως ομολόγησε, τον χτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Από τον καβγά στην ποινική δίωξη

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση η οποία κρίθηκε πρόσφατα στα δικαστήρια, που ένας καβγάς οδήγησε σε ξυλοδαρμό και εν συνεχεία σε ποινική δίωξη. Οπως αναφέρει η δικηγόρος Βασιλική Τζωρτζάτου, ο εντολέας της είχε υποστεί βαριά σωματική βλάβη επειδή εμπόδισε την πρόσβαση με το Ι.Χ. του σε έναν άλλον οδηγό. «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε και ο δράστης επιτέθηκε στον οδηγό, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, ενώ προκάλεσε και φθορά περιουσίας, αναφέρει στην «Κ».

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ποινικό δικαστήριο, όπου εκεί ο θύτης καταδικάστηκε σε δύο χρόνια με αναστολή. «Αυτό που βλέπουμε συχνά είναι ότι τέτοιες υποθέσεις ξεκινούν από μία ασήμαντη αφορμή και καταλήγουν σε ποινικές διώξεις. Οι δράστες τις περισσότερες φορές ισχυρίζονται ότι τους προκάλεσε το θύμα και αντέδρασαν έτσι. Τέτοιες υποθέσεις διαρκούν περίπου δύο χρόνια, αν δεν ασκηθεί έφεση, και είναι συνήθως καταδικαστικές για τους δράστες», σημειώνει.

«Έχω εξετάσει 30 θύματα σε δύο χρόνια»

Μιλώντας στην «Κ» ο Μανώλης Σακελλιάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σημειώνει ότι έχει διενεργήσει δεκάδες κλινικές ιατροδικαστικές εξετάσεις μετά από αστυνομική παραγγελία για οδηγούς που προσέρχονται σε εκείνον επειδή έπεσαν θύματα οδηγικής βίας στους δρόμους της Αθήνας.

«Μόνο εγώ έχω εξετάσει μέσα σε δύο χρόνια περίπου 30 θύματα οδηγικής βίας. Σκεφτείτε πως στην υπηρεσία υπάρχουν ακόμη δύο συνάδελφοι που διενεργούν πραγματογνωμοσύνες για συμβάντα που τελέστηκαν στον βορειοανατολικό και τον νοτιοανατολικό τομέα της Αττικής», εξηγεί δίνοντας εικόνα του προβλήματος από την πλευρά του.

Εκτός αυτού, ο κ. Σακελλιάδης μαζί με άλλους ερευνητές είχαν εκπονήσει επιστημονική μελέτη στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ εξετάζοντας ιατροδικαστικά δεδομένα περιστατικών οδηγικής βίας στην Αθήνα για την περίοδο 2012-2021. Συνολικά, τότε είχαν ερευνηθεί 177 περιστατικά «road rage», από τα οποία είχε προκύψει ένα συγκεκριμένο μοτίβο δράσης των θυτών.

Το μοτίβο της βίας

Πέντε χρόνια μετά, ο ίδιος βλέπει ακόμη το ίδιο μοτίβο πίσω από τις επιθέσεις του οδοστρώματος. Ειδικότερα, όπως εξηγεί στην «Κ», τα περισσότερα περιστατικά οδηγικής βίας συμβαίνουν για ασήμαντη αφορμή, όπως είναι το κλείσιμο ενός δρόμου, μία προσπέραση ή μία θέση πάρκινγκ. Δεύτερον, οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν οδηγούς ιδιωτικών Ι.Χ. και δικύκλων, ενώ οι θύτες είναι στην πλειονότητα άνδρες. «Εχω εξετάσει θύμα που έπαθε ακόμη και έγκαυμα από την εξάτμιση της μηχανής μετά από καβγά με άλλον οδηγό», σχολιάζει.

Κάνοντας την ακτινογραφία του τραύματος των θυμάτων μετά από τέτοιες επιθέσεις, ο ίδιος εξηγεί πως τα πιο συνηθισμένα είναι θλαστικές κακώσεις έως και κατάγματα. «Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η πλειονότητα των κακώσεων που βλέπουμε εντοπίζεται από το μισό του κορμού και πάνω, δηλαδή στο στήθος, στο κεφάλι αλλά και στον λαιμό, το οποίο σημαίνει πως δέχονται επίθεση πριν καν προλάβουν να βγουν από το αμάξι», αναφέρει.

Φόβος για τις παραβάσεις των άλλων

Τα περισσότερα περιστατικά προκύπτουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου αφενός η παραβίαση βασικών κανόνων οδήγησης είναι συχνή, αφετέρου το κυκλοφοριακό επηρεάζει την ψυχολογία των οδηγών με απρόβλεπτους τρόπους.

Τα συμπεράσματα της 5ης έκδοσης της ευρωπαϊκής έρευνας για την κοινή χρήση του οδικού δικτύου που δημοσίευσε το Ιδρυμα VINCI Autoroutes το 2025 αναφέρουν πως το 93% όσων κινούνται στους δρόμους φοβάται την επικίνδυνη συμπεριφορά των υπολοίπων, καθώς παραβιάζονται συστηματικά βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Ενδεικτικά, η έρευνα αναφέρει πως το 47% των οδηγών Ι.Χ. στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί φλας κατά την αλλαγή λωρίδας ή την προσπέραση, ενώ το 67% περνά με πορτοκαλί ή κόκκινο φανάρι. Στους οδηγούς μηχανοκίνητων δικύκλων το 55% δηλώνει ότι παρκάρει, έστω και περιστασιακά, σε πεζοδρόμια, το 56% σταθμεύει σε ζώνες που προορίζονται για ποδηλάτες και το 23% χρησιμοποιεί ποδηλατόδρομους παρά το γεγονός ότι δεν προορίζονται για τέτοια οχήματα.

Πηγή: Kathimerini.gr