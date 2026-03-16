Επίσημη πρεμιέρα για τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P στην Ελλάδα

Η Omoda & Jaecoo παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα τα νέα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P. Το φουλ υβριδικό Omoda 5 τοποθετείται στα C-SUV και έχει συνδυαστική ισχύ 224 PS και ανταγωνιστική τιμή, ενώ το τετρακίνητο plug-in υβριδικό Omoda 9, με 537 ίππους και έως 145 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, αποτελεί την κορυφαία πρόταση της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Προσκεκλημένοι της Omoda & Jaecoo σε έναν όμορφο χώρο στο Γουδή, το Omoda 5 SHS-H και το Omoda 9 SHS-P παρουσιάστηκαν επίσημα στο ελληνικό έδαφος για τους δημοσιογράφους του αυτοκινητικού χώρου.

Omoda 9 SHS-P: Τετρακίνητo plug-in SUV με μεγάλη ιπποδύναμη

Ξεκινώντας από το τετρακίνητο Omoda 9, η νέα αυτή προσθήκη αποτελεί την κορωνίδα της γκάμας της Omoda & Jaecoo στην Ελλάδα. Είναι ο εκπρόσωπός της στην κατηγορία των D-SUV και τροφοδοτείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα συνδυαστικής απόδοσης 537 ίππων και 650 Nm ροπής.

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης άμεσου ψεκασμού 1.499 κ.εκ. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τριών σχέσεων Super Hybrid DHT και δύο ηλεκτροκινητήρες εμπρός. Ένας ακόμα ηλεκτρικός βρίσκεται πίσω και δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, ανεξάρτητα από το εμπρός σύστημα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά για 145 χλμ. (WLTP).

Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινάει από 46.900 ευρώ.

Υψηλές προσδοκίες για το Omoda 5 SHS-H

Αν και το Omoda 9 θα αποκτήσει σίγουρα το δικό του κοινό, η πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα βλέμματα έπεσαν πάνω στο Omoda 5 SHS-H, την αυτοφορτιζόμενη υβριδική εκδοχή του αυτοκινήτου που, μέχρι πρότινος, προσφερόταν σε βενζίνη και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Το υβριδικό Omoda 5 ανήκει στην κατηγορία των C-SUV και, χάρη στην ανταγωνιστική του τιμή, από 24.900 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Comfort και από 27.500 στην Premium, αναμένεται να γίνει ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του δημοφιλούς αυτού segment.

Μεγάλο του ατού είναι το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1,8 kWh και αυτόματο κιβώτιο (DHT). Ο ένας ηλεκτροκινητήρας κινεί το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος δρα ως γεννήτρια.

Το σύστημα αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

Η Omoda & Jaecoo αναφέρει ότι ο θερμικός κινητήρας του μοντέλου επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, ενώ το αυτόματο κιβώτιο DHT, με απόδοση μετάδοσης που φτάνει το 98,5%, ρυθμίζει με ακρίβεια την παροχή ισχύος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP), καθώς και σε συνολική αυτονομία που μπορεί να αγγίξει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Εντυπώσεις μετά τα πρώτα χιλιόμετρα

Κατά την οδήγηση στους δρόμους της Αττικής διαπιστώθηκε ότι, μέσα στην πόλη, την κύρια κίνηση του αυτοκινήτου αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας, ενώ ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά. Ο τελευταίος ενεργοποιείται πιο έντονα και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο όταν το αυτοκίνητο κινείται με υψηλότερες ταχύτητες, όπως στον αυτοκινητόδρομο.

Σε πρώτη φάση, οι υποσχέσεις για περιορισμένη κατανάλωση φαίνεται να επιβεβαιώνονται, με τα πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα να προκύπτουν από την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου που θα ακολουθήσει.

Πολυετής εγγύηση με τη σφραγίδα του Emil Frey Group

Η Omoda & Jaecoo αποτελεί έναν από τους νεότερους «παίκτες» στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού, συνοδεύει όλα τα μοντέλα της με πολυετή εργοστασιακή κάλυψη. Συγκεκριμένα, προσφέρει 7ετή εγγύηση για το αυτοκίνητο, 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδικής βοήθειας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο εκπρόσωπος της μάρκας στην Ελλάδα, ο όμιλος Emil Frey Group, ο οποίος είναι επίσης ο εισαγωγέας των Mercedes-Benz και smart στη χώρα.