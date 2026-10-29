Επίσημο: Δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα του νέου ΒΟΑΚ– Από πού ξεκινάει

Το μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας προχωρά κανονικά, με τα πρώτα χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ να δίνονται στην κυκλοφορία. Ποιο είναι το νέο τμήμα και πόσες λωρίδες κυκλοφορίας έχει.

Όταν δοθε ί στην κυκλοφορ ία θα ε ίναι ένας απ ό τους πιο σ ύγχρονους αυτοκινητ όδρομους της Ευρ ώπης, παρ έχοντας τα υψηλ ότερα επ ίπεδα ασφ άλειας και μει ώνοντας σημαντικ ά τις αποστ άσεις. Σ ύμφωνα με το χρονοδι άγραμμα, ο ν έος ΒΟΑΚ θα παραδοθε ί το 2030 και το κ όστος του οδικο ύ έργου εκτιμ άται πως θα ξεπερ άσει τα 2 δισ ευρ ώ.

Τα έργα κατ ά μ ήκος του Β όρειου Οδικο ύ Άξoνα Κρ ήτης προχωρο ύν κανονικ ά και σ ήμερα 29 Οκτωβρ ίου, δ όθηκαν στην κυκλοφορ ία τα πρ ώτα 10 χιλι όμετρα, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα.

Το κομμάτι που παραδόθηκε αποτελεί μέρος του δημόσιου έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, συνολικού μήκους περίπου 14,5 χιλιομέτρων, το οποίο αφορά τη μετατροπή της υφιστάμενης οδικής αρτηρίας σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένα οδοστρώματα και σύγχρονες υποδομές οδικής ασφάλειας.

Κατά την παράδοση του νέου τμήματος, ο Χρίστος Δήμας έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά απαιτητικό και τεχνικά σύνθετο έργο, υψηλού προϋπολογισμού, που όταν ολοκληρωθεί θα προσφέρει έναν υψηλών προδιαγραφών οδικό άξονα.

Το πρώτο τμήμα εκτείνεται από την είσοδο της Νεάπολης έως τον κόμβο Κριτσάς, στην οδό Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό και περιλαμβάνει:

Την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου οδοστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων.

Την ανάπτυξη δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών, συνολικού μήκους περίπου 11 χιλιομέτρων, για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών.

Την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων, στη Νεάπολη, στις Λίμνες και στον Άγιο Νικόλαο.

Την κατασκευή τεσσάρων τεχνικών έργων γεφύρωσης του ρέματος Ξηροποτάμου.

Την κατασκευή οκτώ κάτω διαβάσεων.

Τριών τεχνικών έργων μερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και έργων αντιστήριξης.

Την κατασκευή υδραυλικών έργων αποστράγγισης και απορροής ομβρίων, καθώς και έργων διευθέτησης ρεμάτων.

Πόσα χιλιόμετρα είναι συνολικά ο νέος ΒΟΑΚ

Στον ΒΟΑΚ αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τρεις εργολαβίες, από την Κίσσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, με τα εργοτάξια να εντείνουν τους ρυθμούς.

Το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου Χανιά-Ηράκλειο ανέρχεται στα 157 km, ωστόσο, αν υπολογιστούν και τα υπόλοιπα 30 km του Κίσσαμο–Χανιά, η συνολική απόσταση ανέρχεται στα 187 km.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα είναι κλειστού τύπου, περιλαμβάνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μια επιπλέον Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και κεντρικό διαχωριστικό. Συνολικά, θα κατασκευαστούν 23 σήραγγες, 89 γέφυρες, 43 κόμβοι, 89 κάτω και 12 άνω διαβάσεις και 18 cut and cover. Θα υπάρχει άμεση σύνδεση με νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, αλλά και με το αεροδρόμιο Χανίων, καλύπτοντας το τμήμα Χανιά–Ηράκλειο, αλλά και το Κίσσαμος–Χανιά.

Εκτός από υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ο νέος ΒΟΑΚ θα μειώσει σημαντικά τις αποστάσεις, με τη διαδρομή από τα Χανιά έως το Ηράκλειο να ολοκληρώνεται σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά.