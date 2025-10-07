Επίσημο: Η Changan στην Ελλάδα – Ποιες είναι οι τιμές των μοντέλων της

Η Changan, μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, πλέον βρίσκεται στη χώρα μας, δηλώνοντας έτοιμη να ανακατέψει περαιτέρω την τράπουλα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά εγκαινίασε η Changan, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 23 χώρες, 22 εργοστάσια παγκοσμίως και θεμελιώδη αρχή την παροχή μοντέλων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το εμπορικό ταξίδι της Changan θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ομίλου Βασιλάκη, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ενοικίαση και εμπορία αυτοκινήτων, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη στον κόσμο τον τεσσάρων τροχών.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται στο ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι αρχικά με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, τα Deepal S05 και S07.

Deepal S05

Το μικρότερο μοντέλο εκ των δύο είναι το Deepal S05 έχοντας μήκος 4.598 χλστ., πλάτος 1.900 χλστ. και ύψος 1.600 χλστ., με το μεταξόνιο να ανέρχεται σε 2.880 χλστ. συνδράμοντας στη διαμόρφωση μιας ευρύχωρης καμπίνας.

Εξελίχθηκε αποκλειστικά στο κέντρο σχεδιασμού της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας, με εμφάνιση που «παντρεύει» τη δυναμική σχεδίαση με την premium αισθητική και συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25.

Πρωταγωνιστής στο εσωτερικό είναι μια οθόνη αφής 15,4 ιντσών η οποία μπορεί να κλίνει κατά 15 μοίρες για να ταιριάζει απόλυτα στον οδηγό, ενώ ένα ισχυρό τσιπ Qualcomm 8155 εξασφαλίζει ταχύτατη απόκριση στις εντολές του οδηγού. Το πίσω πορτμπαγκάζ των 492 λίτρων είναι επεκτάσιμο στα 1.250 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, ενώ υπάρχει και frunk (μπροστινός χώρος αποσκευών) με χωρητικότητα 159 λτ.

Διατίθεται τόσο ως πισωκίνητο με 272 ίππους όσο και ως τετρακίνητο (AWD) με 435 ίππους, ενώ αμφότερες ενσωματώνουν μπαταρία LFP ενεργειακής χωρητικότητας 68,8 kWh για έως και 485 χλμ. αυτονομία (RWD).

Deepal S07

Για όσους αναζητούν περισσότερους χώρους και περισσότερη πολυτέλεια, προσφέρεται το Deepal S07 με μήκος 4.750 χλστ., πλάτος 1.930 χλστ. και ύψος 1.625 χλστ., με μεταξόνιο 2.900 χλστ. και απόσταση από το έδαφος που προσεγγίζει τα 200 χλστ.

Διατίθεται σε πέντε ξεχωριστά χρώματα, ενώ ξεχωρίζει -μεταξύ άλλων- με τη δυναμική, αεροδυναμική σιλουέτα coupe-SUV, τη LED μπάρα πλήρους πλάτους στο πίσω μέρος, αλλά και τις «κρυφές» χειρολαβές των θυρών.

Στο εσωτερικό ενσωματώνεται οθόνη αφής 15,6” που είναι περιστρεφόμενη για μια εξατομικευμένη εμπειρία, ενώ πάνω από το τιμόνι δεσπόζει AR Head-Up Οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας. Tα υψηλής άνεσης μπροστινά καθίσματα του S07 διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων με λειτουργία μνήμης (συμπεριλαμβανομένης οσφυϊκής στήριξης 4 κατευθύνσεων) και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 4 κατευθύνσεων.

Διατίθεται ως πισωκίνητο με 218 PS/320 Nm και μπαταρία 79,97 kWh που εξασφαλίζει έως και 475 χλμ. αυτονομία. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 510 λτ., ενώ το frunk προσθέτει επιπλέον 125 λτ.

Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα

Εισαγωγική έκδοση του Deepal S05 στη χώρα μας είναι η πισωκίνητη RWD Max που ξεκινάει από τα 32.990 ευρώ, ενώ το Deepal S07 (Ultra) κοστίζει 38.590 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ όπως και η προωθητική ενέργεια της εταιρείας.

Changan Deepal S07 RWD ULTRA

44.990 ευρώ

EV Bonus -3.400 ευρώ

Κρατική επιδότηση: -3.000 ευρώ

Τελική τιμή: 38.590 ευρώ

Changan Deepal S05 RWD MAX

37.990 ευρώ

EV Bonus: 2.000 ευρώ

Κρατική επιδότηση: -3.000 ευρώ

Τελική τιμή: 32.990 ευρώ

Changan Deepal S05 RWD ULTRA

Τιμή πώλησης: 41.590 ευρώ

EV Bonus: -3.000 ευρώ

Κρατική επιδότηση: -3.000 ευρώ

Τελική τιμή: 35.590 ευρώ

Changan Deepal S05 AWD ULTRA

Τιμή πώλησης: 44.490 ευρώ

EV Bonus: -3.000 ευρώ

Κρατική επιδότηση: -3.000 ευρώ

Τελική τιμή: 38.990 ευρώ

Σημειώνεται ότι η Changan προσφέρει 7 χρόνια εγγύηση ή 160.000 χιλιόμετρα σε όλα τα μοντέλα της.

Τους πρώτους μήνες του 2026 στην Ελλάδα θα διατεθούν και οι plug-in υβριδικές εκδόσεις των Deepal S05 & S07, ενώ μέσα στο συγκεκριμένο έτος θα αποκαλυφθεί και αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV (μικρότερο του Deepal S05) που θα σταδιοδρομήσει εμπορικά και στη χώρα μας.

H Changan διαθέτει πάνω από 18.000 μηχανικούς και τεχνικούς από 31 χώρες παγκοσμίως και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) που απλώνεται σε 10 πόλεις σε έξι χώρες, στη Τσονγκκίνγκ, το Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Ντινγκζού στο Χεμπέι, το Χεφέι στο Ανούι, το Τορίνο στην Ιταλία, τη Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία, το Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ντιτρόιτ στις ΗΠΑ και το Μόναχο στη Γερμανία.

Όπως υποστηρίζει διαθέτει state-of-the-art τόσο διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης όσο και σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης αυτοκινήτων. Το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυό περιλαμβάνει 73 υποκαταστήματα, 14 κόμβους παραγωγής και 9.000 αντιπροσωπείες, συνθέτοντας ένα εκτενές δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών με περίπου 120.000 εργαζόμενους σε 77 χώρες.