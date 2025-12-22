Επιστρέφει πινακίδες η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας – Για ποιους δεν ισχύει

Με τη δυνατότητα παραλαβής των πινακίδων κυκλοφορίας, η Δημοτική Αστυνομία επιθυμεί να διευκολύνει τους οδηγούς για τις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο.

H Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επιτρέπει στους οδηγούς να παραλάβουν από σήμερα, Δευτέρα 22/12 τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο διάστημα των Χριστουγέννων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με η προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή των πινακίδων δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος). Η επιστροφή γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22), από τις 9 πμ έως τις 2:30 μμ

Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές Αρχές.