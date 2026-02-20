Επιβεβαίωση: Πώς θα δίνονται τα 20.000 ευρώ στους οδηγούς ταξί;

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργούς Μεταφορών αναφέρθηκε στην υποχρέωση των ταξί για ηλεκτροκίνηση, στο ζήτημα της αύξησης κομίστρου, αλλά και στο αίτημα της πλήρους εισόδου στις λεωφορειολωρίδες.

Κατά την αγορά θα δίνεται η επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ στους οδηγούς ταξί για ηλεκτρικό όχημα, όπως επιβεβαίωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης – πληροφορία που είχαν δώσει πρώτοι στη δημοσιότητα οι «4Τροχοί».

«Στα θέματα ηλεκτροκίνησης που ζητούν παράταση ενημερώνω ξανά ότι αυτό αφορά πολύ λίγους για φέτος καθώς αφορά λιγότερο από 1% των ιδιοκτητών ταξί πανελλαδικά. Έχουμε 29.000 άδειες ταξί και αυτό αφορά 250 ταξί. Και αυτά τα 250 ταξί επιδοτούνται με 20.000 ευρώ το καθένα, στην πηγή, από πριν και δεν θα χρειάζεται να περιμένουν (να εισπράξουν τα χρήματά τους)», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Ερωτηθείς για τους λόγους της υποχρεωτικότητας για νέα ταξί μηδενικών ρύπων επισήμανε ότι η υποχρέωση δεν ισχύει για το σύνολο των ιδιοκτητών, αλλά για όσους έχουν οχήματα 15 ή 18 ετών, αναλόγως τον τύπο, και φέτος λήγει η προθεσμία κυκλοφορίας τους.

«Επίσης με νομοσχέδιο εξαιρούμε όσους είναι κοντά στη σύνταξη. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι σωστό να βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, να μπει στην ηλεκτροκίνηση, κάποιον που είναι 62 ετών και άνω, λίγο πριν τη σύνταξη».

Για το κόμιστρο εξήγησε ότι στόχος είναι να παραμείνει φθηνό υπογραμμίζοντας ότι η επιβάρυνση για τον κλάδο αντισταθμίζεται από τη μείωση της φορολογίας, όπως και από τους αυξημένους τζίρους στο οποίο έχουν συμβάλει οι αυξημένοι έλεγχοι αλκοτέστ.

Τέλος, για την είσοδο των ταξί στις λεωφορειολωρίδες επισήμανε ότι «δεν συμφωνούμε στο να έχουν απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση στη λεωφορειολωρίδα αλλά συμφωνούμε να έχουν επιβίβαση και αποβίβαση».

Ένας από τους βασικούς λόγους που αντιδρούν οι οδηγοί ταξί στην αντικατάσταση με ηλεκτρικό όχημα αφορά τις υποδομές φόρτισης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν επαρκούν προκειμένου να είναι σε θέση να ανεφοδιάσουν το όχημά τους χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής.

Από τις 6 το πρωί, την Παρασκευή 20/2, τα ταξί στην Αθήνα έχουν βγει στους δρόμους, καθώς ολοκληρώθηκε η τριήμερη απεργία των αυτοκινητιστών.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: INTIME