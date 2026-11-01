Έρχεται επιδότηση 20.000 για τα ηλεκτρικά ταξί – Πότε ξεκινάει

Στην προκήρυξη του ΟΑΣΑ αναφέρεται επίσης, ότι θα δοθούν επιδοτήσεις για 3.200 ηλεκτρικά ταξί έως το 2032.

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών ταξί σε δέκα πιάτσες προχώρησε ο ΟΑΣΑ. Εκτός όμως από αυτή τη σημαντική είδηση, διαβάζοντας κανείς το πολυσέλιδο κείμενο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια θα βρει και αναφορές για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί».

Το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» επιδοτεί την αντικατάσταση παλαιών επαγγελματικών ταξί με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με υποχρεωτική απόσυρση του παλιού οχήματος.

Η είδηση για την επιδότηση 20.000 στους οδηγούς ταξί ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι καινούργια.

Πλέον όμως, υπάρχει και κάτι χειροπιαστό και καταγεγραμμένο σε επίσημο έγγραφο.

Η βασική διαφορά

Αυτό που ήδη έχει γίνει γνωστό είναι το γεγονός ότι ο νέος κύκλος επιδότησης θα έχει μια ξεκάθαρα πολύ σημαντική διαφορά.

Ενώ μέχρι τώρα, οι ιδιοκτήτες ταξί έπρεπε να επωμιστούν εξ’ ολοκλήρου το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού οχήματος και στη συνέχεια αφού καταθέσουν τα έγγραφα που απαιτούνται, πιστώνονταν τα αντίστοιχα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Στον νέο κύκλο κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει, αφού η επιδότηση θα εφαρμόζεται από την αρχή σαν έκπτωση, με την τιμή να πέφτει αυτόματα κατά 20.000 ευρώ.

Πότε θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος επιδότησης

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού του ΟΑΣΑ για την τοποθέτηση φορτιστών σε 10 πιάτσες ταξί, γίνεται ρητή αναφορά και στο νέο πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί».

Μπορεί να μην αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά για πρώτη φορά δίνεται ένα πλαίσιο.

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Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι η δράση θα επανεκκινήσει είτε εντός του 2026 ή το αργότερο εντός του α΄τριμήνου του 2027.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Πόσα ταξί θα επιδοτηθούν

Σύμφωνα με στοιχεία του μητρώου οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον Σεπτέμβριο του 2026 στην Αττική κυκλοφορούσαν 271 ηλεκτρικά ταξί.Σύμφωνα με στοιχεία του μητρώου οχημάτων, 270 ταξί που έχει λήξει η ηλικία χρήσης τους θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός του 2026 λόγω εφαρμογής του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Για τα έτη 2027 και 2028, στην Αττική προβλέπεται η αντικατάσταση 557 και 584 ταξί αντίστοιχα.

Στην προκήρυξη του ΟΑΣΑ αναφέρεται ότι θα δοθούν επιδοτήσεις για 3.200 ηλεκτρικά ταξί έως το 2032.

Αν υπολογίσει κάποιος ότι ο αριθμός των ταξί για τα οποία προβλέπεται αντικατάσταση, φτάνει τα 1.411, απομένουν περίπου 1.800 ταξί επιπλέον που θα μπορούν να αιτηθούν για επιδότηση.