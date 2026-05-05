Έρχεται νέο Fuel Pass το καλοκαίρι, παράταση στην επιδότηση του diesel

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί την παράταση του Fuel Pass και την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η γενικευμένη σύρραξη στο Ιράν εκτοξεύει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αναζητώντας δημοσιονομικό χώρο για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από τη νέα ενεργειακή καταιγίδα που σαρώνει τις διεθνείς αγορές.
Με το βλέμμα στραμμένο στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων.
Οι βασικοί πυλώνες της στήριξης
Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, η στρατηγική των παρεμβάσεων επικεντρώνεται σε δύο βασικά μέτωπα. Αρχικά, η επιδότηση για την προμήθεια καυσίμων μέσω του Fuel Pass αναμένεται να διατηρηθεί για το κρίσιμο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου, με τη διάθεση περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης κατά τον μήνα Ιούνιο, μια κίνηση με εκτιμώμενο κόστος 40 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στον περιορισμό του κόστους μεταφορών και στη συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά.
Διεθνής αβεβαιότητα και «φωτιά» στις τιμές
Η αναγκαιότητα αυτών των μέτρων πηγάζει από την εκρηκτική κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, η οποία λειτουργεί ως θρυαλλίδα για τις τιμές του «μαύρου χρυσού». Η πιθανότητα παρατεταμένου κλεισίματος της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας διόδου, μέχρι την επίτευξη μιας διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κρατά τις αγορές σε διαρκή επιφυλακή.
Ήδη, οι χρηματιστηριακές τιμές αποτυπώνουν αυτή την ανησυχία, με το Brent να κινείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα αγγίζοντας τα 114 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παρουσιάζει διακυμάνσεις γύρω από τα 105 δολάρια.