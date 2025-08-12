Έρχεται ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής – Ποιοι είναι οι σταθμοί, πότε θα ολοκληρωθεί

Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών μετακίνησης του πληθυσμού της Δυτικής Αττικής, αλλά και ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αυξανόμενες μετακινήσεις.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Προαστιακού Δυτικής Αττικής, που θα διασφαλίσει τη διασύνδεση των οικισμών του δυτικού τμήματος του Λεκανοπεδίου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου Προαστιακού Σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο.

Η νέα γραμμή μήκους 34,6 χλμ. θα εξυπηρετεί τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα, όπως και το εμπορευματικό έργο, παράλληλα με τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΣΕ, παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, όπως αυτή έχει προχωρήσει από τον Οκτώβριο του 2024, και την αποξήλωση της παλαιάς, μετρικής γραμμής, ως τον Αύγουστο του 2025. Το έργο περιλαμβάνει:

Υλοποίηση των εξής σταθμών: ΕΛ.ΠΕ Ασπροπύργου, Ασπροπύργου, Βαμβακιάς, Ελευσίνας, ΕΛ.ΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, Νέας Περάμου.

Αποκατάσταση των κάθετων οδικών διελεύσεων.

Δυνατότητα διπλασιασμού απόστασης από το τμήμα Λιόσια-ΕΛΠΕ Ασπροπύργου.

Διέλευση επιβατών στις γραμμές του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρομικού Δικτύου (ΣΚΑ-Κιάτο, Α. Λιοσίων και σταθμός Μεγάρων).

Ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση μετά τις διασυνδέσεις με το ΣΚΑ-Κιάτο.

Φορέας υλοποίησης του Προαστιακού Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 135.092.022 ευρώ, είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ενώ αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη του 2026.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της περιοχής με σημαντικά έργα υποδομής, καθώς και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών μετακίνησης του πληθυσμού της Δυτικής Αττικής. Παράλληλα θα συμβάλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αυξημένες μετακινήσεις.