Έρχεται στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7: Με 224 ίππους και χαμηλή κατανάλωση

Η Chery ετοιμάζεται για το λανσάρισμα του υβριδικού SUV με την αυτονομία των 880 χλμ., την ίδια ώρα που θέτει την Ευρώπη κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής διεθνοποίησης της.

Η Chery θα διευρύνει την οικογένεια Tiggo στην Ευρώπη, λανσάροντας το Tiggo 7 HEV, ένα μοντέλο με τον υβριδικό κινητήρα ACTECO 1,5 TGDi 5ης γενιάς, που επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%.

Όπως ανακοινώνει η εταιρεία, το υβριδικό σύστημα κίνησης αποδίδει 224 ίππους, με την κατανάλωση καυσίμου να περιορίζεται σε 5,7 λτ./100 χλμ. και την αυτονομία να αγγίζει τα 880 χλμ.

Κατά την εξέλιξη του μοντέλου έχει δοθεί έμφαση στην ασφάλεια, και επομένως αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας πέντε αστέρων. Η Chery εξηγεί ότι το 61% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό. Η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται με τον έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, την πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 1,1 τ.μ. και τον πρακτικό σχεδιασμό του χώρου αποσκευών, ικανοποιώντας κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Το νέο Chery Tiggo 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ακαταμάχητη επιλογή στα οικογενειακά C-SUV.

Chery: Ανεβάζει ταχύτητα στην Ευρώπη

Η Chery καταλαμβάνει την 1η θέση σε παγκόσμια ανάπτυξη μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών επί 23 συνεχή έτη, έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής διεθνοποίησης του ομίλου Chery αποτελεί η Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 2025, η αυτοκινητοβιομηχανία πραγματοποίησε δυναμική είσοδο σε πολλές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Πολωνίας.

Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να εισέλθει με επιτυχία σε 23 διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές, ένα «επίτευγμα που πηγάζει από τη βαθιά κατανόηση και τη μακροπρόθεσμη επένδυση της μάρκας στην περιοχή. Η Chery ενσωματώνει τα σενάρια καθημερινής χρήσης και τις αισθητικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων οδηγών ήδη από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων της, βελτιστοποιώντας συνεχώς την εμπειρία του χρήστη μέσω τοπικών επιχειρησιακών», αναφέρει η μάρκα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η μάρκα δεσμεύεται να αναπτυχθεί μαζί με την τοπική αγορά, προσφέροντας επιλογές μετακίνησης που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των Ευρωπαίων

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων χρηστών για μεγάλους χώρους, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και οδηγική ποιότητα, η μάρκα έχει δημιουργήσει μια ξεκάθαρη πρόταση υψηλής αξίας. Όσον αφορά την ευρυχωρία, τα μοντέλα της μάρκας διακρίνονται για τον άνετο σχεδιασμό του cockpit, παρέχοντας αρκετό χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, καλύπτοντας κάθε σενάριο χρήσης, από την καθημερινή μετακίνηση έως τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και των διακοπών.

Παράλληλα, στον τομέα της υβριδικής τεχνολογίας, το σύστημα Chery Super Hybrid (CSH) κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του, που συνδυάζουν την ενεργειακή απόδοση με την οδηγική ευχαρίστηση, αποτελούν πλέον το επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας της μάρκας.

Κορυφαίος εξαγωγέας

Το 2001, η Chery έγινε η πρώτη ανεξάρτητη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που εξήγαγε ολοκληρωμένα οχήματα στο εξωτερικό, διατηρώντας έκτοτε την πρώτη θέση στις εξαγωγές μεταξύ των κινεζικών εταιρειών για 23 συναπτά έτη.

Στον τομέα των βασικών τεχνολογιών, ο όμιλος έχει αναγνωριστεί ως η πρώτη κινεζική μάρκα με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για κινητήρες και η πρώτη που κατέχει την τεχνολογία συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης CVT.

Επιπλέον, είναι η μοναδική κινεζική εταιρεία που ελέγχει πλήρως τους τέσσερις θεμελιώδεις τομείς εξέλιξης ενός αυτοκινήτου: κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, πλαίσιο και ηλεκτρονική/ηλεκτρική αρχιτεκτονική.