Έρχονται 2.500 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη στους δρόμους – Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν

Προ των πυλών βρίσκεται η εγκατάσταση ενός εκτεταμένου πλέγματος καμερών που θα «συλλαμβάνουν» όσους αδιαφορούν για την οδική ασφάλεια.

Στις ράγες της υλοποίησης εισέρχεται το μεγάλο έργο της εγκατάστασης καμερών σε σημεία του οδικού δικτύου για τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό τροχαίων παραβάσεων.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων ΚΟΚ», συνολικού προϋπολογισμού 116,339 εκατ. ευρώ, θέτοντας στη διάθεση των πολιτών το τεύχος της διακήρυξης.

Όπως αναφέρεται, προβλέπεται η εγκατάσταση 2.000 σταθερών καμερών για τον έλεγχο παραβάσεων ερυθρού σηματοδότηση, κατάληψη λεωφορειολωρίδας και υπέρβασης ορίου ταχύτητας, όπως και 500 κινητών συστημάτων εντός λεωφορείων.

Ειδικότερα, το σύστημα καμερών θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο “Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας-Ελληνικής Αστυνομίας”. Περιλαμβάνεται:

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση 2.000 σταθερών συστημάτων καμερών, για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση τουλάχιστον 500 κινητών συστημάτων καμερών σε οχήματα – λεωφορεία για τον έλεγχο παραβάσεων της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων από οχήματα που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους εντός της λεωφορειολωρίδας, για την υποστήριξη της καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ασφαλείς διασυνδέσεις των παραπάνω συστημάτων καμερών (σταθερών και κινητών), μέσω δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του παραπάνω εξοπλισμού.

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στις κάμερες για τη χρήση του Συστήματος από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση και διαχείριση του ολοκληρωμένου Συστήματος και των επιμέρους στοιχείων του.

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας σε καθεστώς εγγυημένου επιπέδου (SLA), άρσης βλαβών για 10 έτη, από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Υπηρεσίες καλής λειτουργίας για δέκα (10) έτη όλου συστήματος (hardware και software), από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Οι κάμερες θα πρέπει να διασυνδεθούν με το Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας, αξιοποιώντας σύγχρονα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας.

Με την αρωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι κάμερες θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομες, με ενσωματωμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση των εικόνων και την ανίχνευση παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη για παρεμβάσεις από τον χειριστή. Ο σχεδιασμός τους πρέπει να βασίζεται στην ευχρηστία, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες κίνησης, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι προσφερόμενες κάμερες πρέπει να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες AI, βιομηχανικά πρότυπα σύνδεσης και προηγμένες δυνατότητες οπτικής καταγραφής και ανάλυσης, διασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια εντοπισμού, μειωμένη ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και κλιμακούμενη υλοποίηση μελλοντικών αναβαθμίσεων.

Το σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και οπτικής παρακολούθησης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR), με κατάλληλους μηχανισμούς πρόσβασης, ελέγχου, κρυπτογράφησης και διαχείρισης δεδομένων.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».