Έρχονται λεωφορεία υδρογόνου στην Αθήνα – Τα χαρακτηριστικά τους

Τα λεωφορεία θα διαθέτουν ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 75 επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ενός επιβάτη ΑμεΑ.

Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών λεωφορείων υδρογόνου, προκήρυξε η ΟΣΥ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών λεωφορείων –μήκους 12 μέτρων– υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) από την Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και καταγραφών της συμπεριφοράς αυτών κατά την κάλυψη αναγκών καθημερινής μετακίνησης των πολιτών.

Επίσης, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται όλα τα εγχειρίδια, τα τεχνικά έγγραφα και οι εικονογραφημένοι κατάλογοι εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση οδηγών, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη γενική επισκευή, την ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των οχημάτων, των παρελκομένων, καθώς και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος.

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό κίνησης και στο τεχνικό προσωπικό της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανίχνευση βλαβών των οχημάτων και των παρελκόμενων αυτών.

Τα υπό προμήθεια λεωφορεία θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατασκευασμένα με επιμέλεια , και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και πλήρως συμμορφωμένα με τους

υποχρεωτικής εφαρμογής κανονισμούς που ισχύουν, κατά την παράδοση στην ΟΣΥ, στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων.

Το ύψος της σύμβασης θα ανέρχεται σε 2.244.498,39 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Τα χαρακτηριστικά

Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 75 επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ενός επιβάτη ΑμεΑ.

Ο ελάχιστος αριθμός των καθήμενων επιβατών θα ανέρχεται σε 24, χωρίς να υπολογίζονται ο οδηγός και ο επιβάτης ΑμεΑ.

Τα λεωφορεία θα πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ/ώρα.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκκίνησης από στάση και επιτάχυνσης έως ταχύτητα 12 χλμ/ώρα, σε ανωφέρεια με κλίση τουλάχιστον 12%, με το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επιβατών και με την κλιματιστική συσκευή σε λειτουργία.

Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη αυτονομία κίνησης 400 χιλιομέτρων, χωρίς επανατροφοδοσία με υδρογόνο ή επαναφόρτιση των συσσωρευτών του, σε οδικό δίκτυο με κλίσεις έως ±5%.

Η αυτονομία των λεωφορείων θα πρέπει να τεκμηριώνεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: