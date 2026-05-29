Έρχονται οι δύο νέοι μεγάλοι δρόμοι της Βόρειας Ελλάδας – Ποιες πόλεις θα ενώσουν

Ο οδικός χάρτης Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να αλλάξει μόλις κοπούν οι κορδέλες σε δύο νέους δρόμους.

Συμπληρώνονται σιγά-σιγά τα κομμάτια του παζλ για την κατασκευή δύο νεών οδικών αξόνων στη Βόρεια Ελλάδα που θα καταστήσουν ασφαλέστερες και ταχύτερες τις μετακινήσεις, εγκαινιάζοντας παράλληλα νέες αναπτυξιακές προοπτικές για πολλές περιοχές.

Αναφερθείς πρόσφατα στα έργα που υλοποιούνται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι σε δύο ακόμη έργα ΣΔΙΤ, τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη.

Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου «Capital Link Sustainability» με θέμα: «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα». Πρόσφατα, επίσης, ο κ. Δήμας είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι αμφότερα τα έργα θα συμβασιοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, μήκους περίπου 80 χλμ., περιλαμβάνει τμήματα με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις, ανεπαρκή διαμόρφωση, κακή ορατότητα και υψηλό κυκλοφοριακό φορτίο καθώς διέρχεται μέσω πόλεων.

H αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) σχετίζεται με τρία επιμέρους τμήματα από τα πέντε που διαιρείται η νέα χάραξη της οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας ως εξής:

(α) Τμήμα παράκαμψης Χαλκηδόνας: νέα χάραξη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την αρχή της οδού (που ορίζεται στο τέλος του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης του Αξιού ποταμού και των παραποτάμων του) έως το κατασκευασμένο τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας της οδού, συνολικού μήκους ~6,340 χλμ.

(β) Τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας: Πρόκειται για τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους (11 μ.) συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4νσ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(γ) Τμήμα παράκαμψης Γιαννιτσών: Αφορά στην κατασκευή παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 14.078,33 μ., κάθετων οδών συνολικού μήκους 254,19 μ., 14 γεφυρών (και κάτω ή άνω διαβάσεων) συνολικού μήκους περίπου 363,41 μ., 23 κιβωτοειδών ή σωληνωτών οχετών, ένα τοίχο αντιστήριξης 110 μ. περίπου, 2 ανισόπεδων κόμβων, 60 ισόπεδων κόμβων (οι περισσότεροι στις διασταυρώσεις των παράπλευρων οδών) , 25 ιρλανδικών διαβάσεων.

(δ) Τμήμα Μελίσσι – Μαυροβούνι: Αποτελεί τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους 11 μ. συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4νσ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(ε) Τμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα: το προς κατασκευή οδικό έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση της Ε.Ο.2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και συγκεκριμένα στο οδικό υποτμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα. Πιο συγκεκριμένα, το προς μελέτη τμήμα «Μαυροβούνι – Έδεσσα», ανήκει στο νομό Πέλλας και αποτελεί νέα χάραξη της οδού με παράπλευρες οδούς (service road), για την εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων.

Ο νέος οδικός άξονας εκτιμάται ότι θα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη της Πέλλας, θα φέρει πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα και θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια.

Δράμα-Αμφίπολη

Το έτερο έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, συνολικού μήκους 43 χλμ., είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υφιστάμενης οδού είτε με κατασκευή νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη και από Μαυρολεύκη σε Δράμα.

H κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων περίπου 29,5 χλμ..

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει :

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:

Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους ~29.5 χλμ.

Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους ~13.5 χλμ.

Α/Κ Μεσορράχης

Α/Κ Παλαιοκώμης

Α/Κ Μ. Σουλίου

Α/Κ Ροδολίβους

Α/Κ Πρώτης

Α/Κ Ν. Μπάφρας

Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη

Α/Κ Μαυρολεύκης

Α/Κ Περιφερειακής Δράμας

Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας)

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.196664/07-03-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης (χρόνος ισχύος 10 έτη) και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

(β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

(δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Η σύνδεση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις, με έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά της, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τη νότια Ελλάδα.