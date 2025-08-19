Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 οδηγούς – Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια»

Κακά μαντάτα για χιλιάδες οδηγούς που αμελούσαν βασικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιοκτησία ΙΧ.

Θέμα ημερών φαίνεται να είναι η αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων σε όσους πιάστηκαν από την ηλεκτρονική διασταύρωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κυκλοφορούν ανασφάλιστα οχήματα, οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή οχήματα με οφειλή Τελών Κυκλοφορίας.

Το κουμπί της ηλεκτρονικής διασταύρωσης πατήθηκε τον Ιούνιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, στις δαγκάνες πιάστηκαν τουλάχιστον 350.000 οδηγοί που κυκλοφορούν το όχημά τους παράνομα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν διπλές ή τριπλές παραβάσεις.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες ανέρχονται σε:

250 ευρώ (δίκυκλα) – 500 ευρώ (επιβατικά) – 1.000 ευρώ (λεωφορεία & φορτηγά) για μη ασφαλισμένα οχήματα

400 ευρώ για κυκλοφορία χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ

Ποσό διπλάσιο από το αρχικό για μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενώ εφόσον συμμορφωθούν μέσα σε 10 ημέρες (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη) τα πρόστιμα διαγράφονται.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και παράλληλα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες, τα οποία και επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων, δηλαδή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δελτίου ΚΤΕΟ ή βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, καθώς και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Σε επανέλεγχο που πραγματοποιείται σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες για να εξακριβωθεί αν ο ιδιοκτήτης συμμορφώθηκε, σε περίπτωση που συνεχίσει να υφίσταται η παράβαση, η υπόθεση προωθείται στην αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ιδιοκτήτη, η οποία προχωρά στην άμεση αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, οι πινακίδες και η άδεια επιστρέφονται μόνο εφόσον κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.