«Έργο της χρονιάς 2025» ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος της Ολυμπίας Οδού

Η Πατρών-Πύργου συγκέντρωσε το 44,2% των ψήφων στην online ψηφοφορία, ενώ έλαβε και την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής Ειδικών.

Το βραβείο του Έργου της Χρονιάς 2025 κέρδισε ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος της Ολυμπίας Οδού.

Η τελετή έλαβε χώρα στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Πατρών-Πύργου συγκέντρωσε το 44,2% των ψήφων στην online ψηφοφορία, ενώ έλαβε και την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής Ειδικών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου (ΤΕΕ, ΤΜΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΣΕΣ, ΕΜΠ, ΕΕΤ και ΣΤΕΑΤ).

Ο θεσμός αναγνωρίζει σημαντικά έργα στον τομέα των υποδομών και αναδεικνύει καλές πρακτικές, που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα έργα του μέλλοντος.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Μεταφορών & Υποδομών & ο κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος, Γενικός Γραμματέας Υποδομών, εκ μέρους της Παραχωρησιούχου εταιρίας ο κ. Χρήστος Καραδήμας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., εκ μέρους της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ο κ. Ιπποκράτης Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, Project Manager, καθώς και οι εκπρόσωποι των κατασκευαστριών εταιριών, κκ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Αναστάσιος Αρανίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX.

Ο Χρήστος Καραδήμας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ευχαριστώντας όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για το έργο, καθώς και τους μετόχους VINCI Concessions, AVAX Concessions, ΑΚΤΩΡ Group, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα, να παραλαμβάνουμε σήμερα το βραβείο «Έργο της Χρονιάς 2025» για την Πατρών–Πύργου.

(Aπό αριστερά προς τα δεξιά): κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής που ανέδειξε το Πάτρα-Πύργος ως Έργο της Χρονιάς, Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος, Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Μεταφορών & Υποδομών, κ. Νίκος Καραγιάννης, Δημοσιογράφος & Ιδρυτής του Ypodomes.com

Η μεγαλύτερη αξία αυτού του έργου βιώνεται καθημερινά από χιλιάδες οδηγούς και ταξιδιώτες στη Δυτική Ελλάδα: Είναι ένας δρόμος ασφαλής, που περίμενε για πολλά χρόνια η συγκεκριμένη Περιφέρεια. Κι ένας μοχλός ανάπτυξης που μπορεί να κινήσει όλη την παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή».

Η Ολυμπία Οδός αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και άνεση. Η συμβολή της στην οδική ασφάλεια αποτυπώνεται στη μείωση των δυστυχημάτων κατά 83%. Ειδικότερα, στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος, η αλλαγή στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας αποτυπώνεται ήδη κατά τους πρώτους 13 μήνες κυκλοφορίας, με μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα.

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί 3,7 εκατομμύρια διελεύσεις οχημάτων, ενώ η μέση ημερήσια κυκλοφορία ανήλθε σε 12.100 οχήματα. Οι ομάδες περιπολίας και επέμβασης έχουν διαχειριστεί 3.400 συμβάντα, με μέσο χρόνο απόκρισης 16 λεπτά. Μόλις το 4% των συμβάντων αφορά τροχαία ατυχήματα, σχεδόν στο σύνολό τους με υλικές μόνο ζημιές.

Η Ολυμπία Οδός ενισχύει καθημερινά την ασφαλή μετακίνηση και αποτελεί σημαντικό τμήμα του οδικού δικτύου της χώρας. Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος αποτελεί πλέον μια υποδομή που συνδέεται άμεσα με την καθημερινή μετακίνηση στη Δυτική Ελλάδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες προοπτικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.