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Έσπασε τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιόνια Οδό

Ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οδηγός έτρεχε με 249 χλμ/ώρα στην Ιόνια Οδό, ξεπερνώντας κατά 149 χλμ. το ανώτατο όριο και τελικά συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε τμήμα του του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός».

Ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

κοντέρ

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου/Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας/Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, η ταχύτητα του οποίου μετρήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή στα 249 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χλμ/ώρα.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου/Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας/Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων

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