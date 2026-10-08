Έσπασε τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιόνια Οδό

Ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οδηγός έτρεχε με 249 χλμ/ώρα στην Ιόνια Οδό, ξεπερνώντας κατά 149 χλμ. το ανώτατο όριο και τελικά συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε τμήμα του του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός».

Ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, η ταχύτητα του οποίου μετρήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή στα 249 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χλμ/ώρα.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.