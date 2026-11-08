Εθνική Οδός: 15χρονος έτρεχε με 187 χλμ/ώρα – πού τον χτύπησε το ραντάρ της Αστυνομίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:40 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Στη σύλληψη ενός 15χρονου ο οποίος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:40 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται με την ταχύτητα των 187 χλμ./ώρα, σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 90 χλμ./ώρα. Σε άμεσο έλεγχο που ακολούθησε μετά την ακινητοποίηση του ΙΧ, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν ανήλικος.

Οι αρχές δεν περιορίστηκαν στη σύλληψη του ανήλικου οδηγού, καθώς συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.