Έτοιμες οι 388 κάμερες για τα κόκκινα φανάρια – Πώς λειτουργούν

Οι 388 έξυπνες κάμερες παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφοριακά συστήματα της Τροχαίας, προκειμένου να τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 νέων καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13,38 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφοριακά συστήματα της Τροχαίας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Η επιλογή των σημείων τοποθέτησης έγινε με βάση τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αξιοποιώντας στατιστικά στοιχεία και την επιχειρησιακή εμπειρία της υπηρεσίας σε διασταυρώσεις όπου καταγράφεται υψηλή επικινδυνότητα και αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων λόγω παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη.

Σε 24ωρη λειτουργία

Οι νέες κάμερες, κατασκευής της εταιρείας TATTILE, θα βρίσκονται σε 24ωρη λειτουργία και είναι σχεδιασμένες να καταγράφουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παράβαση.

Το τεχνολογικά προηγμένο αυτό σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα να παρακολουθεί οχήματα σε έως και δύο λωρίδες κυκλοφορίας με έναν ή δύο σηματοδότες, ενώ μπορεί να ανιχνεύει οχήματα που κινούνται με ταχύτητες έως και 250 χιλιομέτρων την ώρα, επιτυγχάνοντας επίπεδο ακρίβειας που αγγίζει το 99%.

Πώς λειτουργούν

Η διαδικασία καταγραφής ξεκινά κάθε φορά που το φανάρι γίνεται κόκκινο, οπότε η κάμερα παρακολουθεί την πορεία του προσεγγίζοντος οχήματος. Σε περίπτωση παράβασης, το σύστημα συλλέγει ένα πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο περιλαμβάνει τη φωτογραφία της πινακίδας κυκλοφορίας, μια σειρά από έγχρωμες ή μονόχρωμες εικόνες του περιβάλλοντος χώρου που δείχνουν την πορεία του οχήματος, καθώς και ένα σχετικό βίντεο.

Το υλικό αυτό διαβιβάζεται στην Ελληνική Αστυνομία για την αξιόπιστη και διαφανή βεβαίωση του προστίμου. Παράλληλα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι διακριτά τα πρόσωπα των επιβαινόντων.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ (Άρθρο 9 «Φωτεινή σηματοδότηση), η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και συνοδεύεται από το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ενώ ο παραβάτης χάνει το δίπλωμά του για 180 ημέρες.

Εφόσον ο οδηγός διαπράξει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα για ένα έτος.