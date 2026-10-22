Ετοιμοπαράδοτο υβριδικό B-SUV με 24.490 ευρώ – Χωρίς τέλη και με εγγύηση 8 χρόνια

Το υβριδικό σύστημα του μοντέλου αποτελείται από τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt, έναν ηλεκτροκινητήρα (21 kW) που είναι τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μια μπαταρία 48V.

Με 110 ίππους, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας αποτελεί ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο B-SUV. Και προσφέρεται άμεσα σε χαμηλότερη τιμή.

Έχει σύγχρονη εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό και είναι ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις, όσο και ταξίδια. Καίει κατά μέσο όρο 4,9 lt στα 100 km και οι εκπομπές ρύπων ανέρχονται στα 109 g/km, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από τα τέλη κυκλοφορίας και επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση στον Δακτύλιο.

Το υβριδικό σύστημα του μοντέλου αποτελείται από τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt, έναν ηλεκτροκινητήρα (21 kW) που είναι τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μια μπαταρία 48V. H μέγιστη συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 110 ίππους, με το B-SUV να έχει τη δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη.

Ο λόγος για το FIAT 600 Hybrid, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τιμή των 24.490 ευρώ, χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας. Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει και η επιλογή χρώματος εντελώς δωρεάν.

Ο εξοπλισμός του 600 Hybrid

Το ιταλικό B-SUV προσφέρεται σε αυτή την τιμή στο πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Icon. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 17”, αυτόματο κλιματισμό, εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, εσωτερικό φωτισμό LED και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Διαθέτει ακόμα ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα infotainment Uconnect με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB-Α και C στην κεντρική κονσόλα, θύρα USB-C πίσω, αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας φώτων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και cruise control.