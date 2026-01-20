Έτοιμος ο νέος δρόμος που φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα με τη Βουλγαρία

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων τμημάτων του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη-Έχινος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα».

Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται σε κυκλοφορία το τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το βορειότερο κομμάτι του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη-Έχινος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» που διευκολύνει τη μετακίνηση κατοίκων, εμπορευμάτων και ταξιδιωτών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και το αντίστροφο.

Το τμήμα Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, έχει μήκος 8 χλμ. ενώ λογίζεται ως το δυσκολότερο -σε τεχνικό επίπεδο- κομμάτι του κάθετου άξονα, σε έντονα ορεινό ανάγλυφο.

Συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια – βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. Λόγω του ορεινού ανάγλυφου, η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 χλμ./ώρα.

Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης.

«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι παρακάμπτεται ο οικισμός του Δημάριου, απομακρύνεται η βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ζωή των κατοίκων.

Πλέον, στο επίκεντρο έρχεται η υλοποίηση των υπόλοιπων τμημάτων του του κάθετου άξονα «Ξάνθη-Έχινος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» που είναι τα Ξάνθη – Σμίνθη, Σμίνθη – Εχίνος, Εχίνος – Μελίβοια και Μελίβοια – Δημάριο.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος από τη μεριά του τόνισε: «Ο δρόμος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», ως τμήμα του οδικού άξονα που συνδέει την Εγνατία Οδό στο ύψος της Ξάνθης με τα βόρεια σύνορα της χώρας, έρχεται όχι μόνο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε μερικές από τις ομορφότερες και συγχρόνως πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής γης. Και μάλιστα, ως συνδετήριος άξονας, αποτελεί ακόμα, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη περιοχών που φιλοξενούν έναν εξαιρετικά παραγωγικό πληθυσμό. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα αποτελεί ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».