Έτσι θα επιλέγεις τι θα γράφει η πινακίδα του αυτοκινήτου σου

Το 50% του τέλους ειδικού συνδυασμού πινακίδων θα αποδίδεται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για δράσεις οδικής ασφάλειας και βελτίωσης των μεταφορών.

Η δυνατότητα επιλογής ειδικού συνδυασμού αριθμητικής και γραμματικής ακολουθίας για τις πινακίδες κυκλοφορίας προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 92, κατά τη χορήγηση νέων πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων δύναται να αποδίδεται συγκεκριμένος ειδικός συνδυασμός της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας της πινακίδας, κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου (πινακίδες ειδικού συνδυασμού).

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

α) αίτηση του ενδιαφερομένου,

β) καταβολή πρόσθετου τέλους ειδικού συνδυασμού πινακίδων, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χορήγησης πινακίδων,

γ) μη ταύτιση του επιλεγέντος συνδυασμού της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας της πινακίδας με υφιστάμενη.

Το 50% των συνολικών εισπράξεων από το πρόσθετο τέλος θα αποδίδεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη χρηματοδότηση δράσεων οδικής ασφάλειας και βελτίωσης μεταφορών και το υπόλοιπο 50% θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι για τη διαδικασία επιλογής και χορήγησης πινακίδων ειδικού συνδυασμού αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ το ύψος του τέλους θα προσδιοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο προβλέπονται -μεταξύ άλλων- σημαντικές αλλαγές για τα ΚΤΕΟ, όπως τις περιέγραψε μιλώντας στους 4Τροχούς ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, όπως και δράσεις για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης.