Εξαντλείται η αμόλυβδη βενζίνη στα πρατήρια της Αττικής – Ουρές στα πρατήρια

Οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, με αποτέλεσμα σε αρκετά πρατήρια να έχει εξαντληθεί η αμόλυβδη βενζίνη.

Έξω από τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν στηθεί από το νωρίς το πρωί της Δευτέρας οδηγοί σε όλη την Αττική, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ.

Με τον κίνδυνο της αύξησης των τιμών να είναι ορατός, οι οδηγοί επισκέπτονται τις αντλίες, με αποτέλεσμα ήδη από τις πρωινές ώρες, αρκετά πρατήρια να έχουν ξεμείνει από απλή αμόλυβδη.

Τι συμβαίνει με τις τιμές

Προς το παρόν δεν έχει φανεί διαφορά στις τιμές, τουλάχιστον σε πρατήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν με το τιμολόγιο του Σαββάτου, όπως δήλωσε μιλώντας στο Orange Press Agency, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

«Ο κόσμος έχει φοβηθεί και έρχεται μαζικά για ανεφοδιασμό. Αυτό δημιουργεί ένα κύμα πανικού και ήδη από πολλούς συναδέλφους ακούω ότι η απλή αμόλυβδη έχει εξαντληθεί. Όσοι ξεμείνουν σήμερα, θα αναγκαστούν να προμηθευτούν καύσιμο αύριο, καθώς αυθημερόν παραλαβές είναι πρακτικά αδύνατες, εκτός αν είχαν γίνει παραγγελίες από το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τυχόν αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, εξήγησε ότι είναι νωρίς για εκτιμήσεις. «Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις γιατί εντείνεται ο πανικός και δεν ωφελείται κανείς. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ: πολλά πλοία έχουν παγιδευτεί, ενώ άλλα αναγκάζονται να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις, κάτι που αυξάνει το κόστος. Αυτό αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, αν η κρίση συνεχιστεί. Γι’ αυτό χρειάζεται ψυχραιμία».

Για την κα. Ζάγκα, η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων. «Απαιτείται σωστή διαχείριση από την πηγή, δηλαδή από τα δύο διυλιστήρια της χώρας. Αν τα διυλιστήρια δεν αυξήσουν τις τιμές χωρίς λόγο, δεν θα προκληθεί ισχυρό σοκ στην αγορά. Η αλυσίδα είναι σαφής: διυλιστήρια, εταιρείες, πρατηριούχοι. Ήδη, όπως πληροφορήθηκα, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από το Σάββατο και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια ανωμαλία. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι για να εξαπατήσουμε, τον κόσμο», τόνισε.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, αναφέρθηκε και στον κίνδυνο κερδοσκοπίας, χαρακτηρίζοντάς τον υπαρκτό. «Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξω τις τιμές. Διατηρώ τις ίδιες που είχα το Σάββατο. Ακόμη και στο τελευταίο τιμολόγιο, όπου η διαφορά ήταν μικρή, δεν προχώρησα σε αναπροσαρμογή. Θα κινηθώ βήμα-βήμα, έτσι πρέπει να λειτουργούμε».