«Έξυπνες» πινακίδες με ραντάρ έξω από σχολεία στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών προειδοποιητικών πινακίδων σε διαβάσεις πεζών.

Ξεκινά σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης η τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων με ραντάρ ανίχνευσης της ταχύτητας κοντά σε σχολεία, καθώς και προειδοποιητικών ηλεκτρονικών πινακίδων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης, προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών φωτεινών πινακίδων, οι οποίες θα λειτουργούν με επαναφορτιζόμενα φωτοβολταϊκά πάνελ. Οι πινακίδες θα ενημερώνουν τους οδηγούς για την παρουσία σχολικών μονάδων σε κοντινή απόσταση και θα καταγράφουν την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων, προειδοποιώντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών προειδοποιητικών πινακίδων σε διαβάσεις πεζών, πινακίδων STOP, καθώς και πινακίδων υπόδειξης του ορίου ταχύτητας (P-32), σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Η σύμβαση υπεγράφη στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα.

Στο μεταξύ, νέες ασφαλτοστρώσεις έχουν ξεκινήσει στη Λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στο πλαίσιο του εκτεταμένου «λίφτινγκ» της οδού, αυτή τη φορά στους δύο παράπλευρους δρόμους αντίθετης κατεύθυνσης του οδικού άξονα. Με τη συμπληρωματική σύμβαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε συνδυασμό με την απομάκρυνση της παρόδιας βλάστησης, είναι σε εξέλιξη στο παράπλευρο δίκτυο, δεξιά και αριστερά της Λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη, από το ύψος του Μητροπολιτικού Πάρκου Π. Μελά έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Ωραιοκάστρου.

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι εργασίες της τελευταίας φάσης στις κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίας της οδού. Αυτό το διάστημα, κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών, διαμορφώνονται οι ράμπες για ΑΜΕΑ και ολοκληρώνεται η τοποθέτηση στηθαίων. Οι τεχνικές επεμβάσεις θα συνεχιστούν, με τη διαμόρφωση παρτεριών επί των πεζοδρομίων, προκειμένου για την αισθητική, πέρα από τη λειτουργική αναβάθμιση του οδικού άξονα.

«Είμαστε πλέον στην τελική φάση της μεγάλης παρέμβασης που ξεκινήσαμε στο τμήμα της Λεωφόρου, από το πρώην στρατόπεδο Π. Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρου. Έχουμε ήδη αποδώσει στους πολίτες, όπως δεσμευτήκαμε, αναβαθμισμένες τις κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίας. Επιδιώκουμε την εξασφάλιση της άνετης και ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων και στο παράπλευρο δίκτυο, όπου οι εργασίες γίνονται ως επί το πλείστον τις βραδινές ώρες, αλλά και την ενίσχυση της ασφαλούς κίνησης των πεζών», δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.