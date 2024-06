F1 In Schools Greece 2024 – H ώρα των Τελικών για Δημοτικά

Σε δύο φάσεις πραγματοποιούνται και φέτος οι αγώνες ταχύτητας πίστας της Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2024 για Δημοτικά.

Για τα σχολεία της Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ οι αγώνες για τα Δημοτικά Αττικής και Κεντρικής Ελλάδος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα Αττικής.

Το F1 In Schools είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, που υποστηρίζεται από την Formula 1, την FIA (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) και το Project Management Institute Educational Foundation (PMIEF), στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας CAD εργαλεία σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλεία κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και CFD προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ.

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε σχετικά: «Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM και να καλλιεργήσουν τις λεγόμενες Ήπιες Δεξιότητες (Soft Skills) 21ου αιώνα, ήτοι ικανότητες επικοινωνίας και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους, να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και να συνεργάζονται καλά σε ομάδες. Στο F1 in Schools για Δημοτικά συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από Γ’ έως ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, τα οποία μαζί με τις προαναφερόμενες δεξιότητες αποκτούν γνώσεις Φυσικής και Μηχανικής και ικανότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και φαντασία και δημιουργικότητα. Επίσης, μαθαίνουν να διαχειρίζονται ένα έργο, να σχεδιάζουν σε Η/Υ και να κατασκευάζουν μικρογραφίες μοντέλων Formula 1 από χαρτόνι».

Το Project Management Institute Educational Foundation (PMIEF) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων δημοτικών σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools της τρέχουσας σχολικής περιόδου, καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα της διοργάνωσης και των ομάδων, όπως για την προμήθεια πίστας και αναλωσίμων υλικών για την κατασκευή των F1 μοντέλων. Σκοπός της δωρεάς είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσοτέρων παιδιών στο πρόγραμμα F1 in Schools και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM, συνδυάζοντας και την επαφή των παιδιών με την ιδέα της βιωσιμότητας και με βασικές έννοιες της διοίκησης – διαχείρισης έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό F1 in Schools και για να δηλώσει μια ομάδα συμμετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://f1inschoolsgreece.com/