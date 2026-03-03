F1: Πτήσεις τσάρτερ σώζουν το Γκραν Πρι της Αυστραλίας

Η Formula 1 διατηρεί ζωντανό τον εναρκτήριο αγώνα της Αυστραλίας ναυλώνοντας αεροσκάφη για τη μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων στη Μελβούρνη.

Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες μέρες, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα της F1 στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διοργανώτρια αρχή διατήρησε το εναρκτήριο Γκραν Πρι της προσεχούς Κυριακής εντός προγράμματος, την ίδια ώρα που ναύλωσε αεροσκάφη για τη μεταφορά προς τη Μελβούρνη των εκατοντάδων μελών των ομάδων που είχαν αποκλειστεί.

Ειδικότερα, μετά το αλαλούμ που προκλήθηκε με τις ταξιδιωτικές πτήσεις από το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Μ. Βρετανίας Press Association αναφέρει ότι δύο ναυλωμένα αεροσκάφη αναχώρησαν από το Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας. Ένα αεροσκάφος της British Airways, που έκανε στάση στη Σιγκαπούρη, και μία πτήση αποκλειστικά business-class της Air X μέσω Τανζανίας, μετέφεραν προσωπικό από τις 10 από τις 11 ομάδες του grid, καθώς και αξιωματούχους της F1, στην Αυστραλία.

Το εγκλωβισμένο προσωπικό αναμένεται να φτάσει στη Μελβούρνη το πρωί της Τετάρτης, 48 ώρες πριν από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της σεζόν στο Άλμπερτ Παρκ.

Σε κάθε αγώνα της F1 εργάζονται περίπου 2.000 άνθρωποι και εκτιμάται ότι το ένα τέταρτο είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Αυστραλία μέσω ταξιδιωτικών κόμβων, όπως η Ντόχα και το Ντουμπάι.

Παρά το χάος, οι επικεφαλής της F1 φέρονται να παραμένουν βέβαιοι ότι ο αγώνας στη Μελβούρνη θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί. Πηγή από το paddock δήλωσε στο Press Association: «Είναι μεγάλη απόδειξη για το άθλημα το πώς καταφέρνουν να το πετύχουν αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να μας μεταφέρουν στην άλλη άκρη του κόσμου».

Μετά τον αγώνα στη Μελβούρνη, η F1 θα κατευθυνθεί στη Σαγκάη για το κινεζικό Γκραν Πρι. Θα ακολουθήσει αγώνας στην Ιαπωνία στις 29 Μαρτίου, πριν από δύο γύρους στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία στις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.