Fiat Grande Panda: Στην Ελλάδα η έκδοση βενζίνης – Πόσο κοστίζει

Η βενζινοκίνητη εκδοχή του ιταλικού SUV κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μία ακόμη επιλογή στους καταναλωτές.

Διευρύνεται η γκάμα κινητήρων του Fiat Grande Panda, με την προσθήκη μια έκδοσης βενζίνης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τούρμπο κινητήρας βενζίνης 1.2 λτ. με 100 PS και 205 Nm, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου στο αστικό πεδίο οδήγησης.

Με τιμή 16.990 ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος- για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Pop, το νέο μοντέλο γίνεται ακόμα πιο προσιτό και αποκτά γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη. Οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στην έκδοση Hybrid που διαθέτει αυτόματο κιβώτιο και αποδίδει 110 PS (€20.800) καθώς και στην αμιγώς ηλεκτρική των 113 PS (€22.800 με την κρατική επιδότηση).

Πέραν του εισαγωγικού υπάρχουν δύο ακόμα επίπεδα εξοπλισμού, τα Icon και La Prima, με €18.490 και €20.290 αντίστοιχα. Το Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα. Υπάρχει και πακέτο υποβοήθησης του οδηγού, με σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Το Icon προσθέτει infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, αυτόματους προβολείς LED και πίσω φώτα LED. Επίσης, οι εξωτερικοί καθρέφτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και με LED φλας, ενώ επιπρόσθετα είναι βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17”, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, μπάρες οροφής, προστατευτικές ποδιές στους προφυλακτήρες, φιμέ πίσω τζάμια και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Ξεχωρίζει επίσης η ειδική επένδυση στα καθίσματα και το soft touch τιμόνι, η επένδυση Bambox και ο επιπλέον κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό, το ύφασμα στις εμπρός πόρτες, ο εσωτερικός φωτισμός LED και η ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η χρωματική παλέτα για το αμάξωμα περιλαμβάνει εφτά χρώματα, σε συμφωνία με τον νεανικό χαρακτήρα του μοντέλου: Λευκό (Gelato White), μαύρο (Cinema Black), κόκκινο (Passione RED), πράσινο (Acqua Azure), κίτρινο (Limone Yellow), καφέ (Luna Bronze) και μπλε (Lago Blue).

Οι παραγγελίες για την νέα έκδοση του Grande Panda έχουν ήδη ανοίξει, συνοδευόμενες από 5 χρόνια εγγύησης (ή 75.000 χλμ.) και 5ετή οδική βοήθεια.