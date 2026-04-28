Ford: Έτσι θα κάνεις 100 χλμ. με μόλις 2,6 ευρώ

Σύμφωνα με τη μάρκα, οι κάτοχοι ηλεκτρικών μοντέλων μπορούν να διανύσουν έως και 100 χλμ. με ιδιαίτερα μικρή οικονομική επιβάρυνση.

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι οδηγοί αναζητούν λύσεις προκειμένου να αραιώσουν τις επισκέψεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κορυφαία επιλογή – παρά τους όποιους περιορισμούς από τις υποδομές φόρτισης – προβάλλουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς εφόσον ο ανεφοδιασμός γίνεται με οικιακό ρεύμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford επικοινωνεί τις αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της στην Ελλάδα – τη Mustang Mach-E, η οποία άνοιξε τον δρόμο στα Explorer, Capri και Puma Gen-E.

Σύμφωνα με τη Ford, το Puma Gen-E μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 χλμ. με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ σε μεικτές συνθήκες εξασφαλίζει μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του οικονομική μετακίνηση με κόστος 2,6 ευρώ/100 χλμ. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία το κόστος μετακίνησης έχει υπολογιστεί με βάση τη μέση κατανάλωση κάθε μοντέλου με κόστος οικιακής φόρτισης 0,20 ευρώ/KWh (περιλαμβάνει μεσοσταθμικό κόστος κιλοβατώρας, κόστος ρυθμιζόμενων χρεώσεων και Φ.Π.Α.)

Παράλληλα, στην πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων των νέων Explorer και Capri, οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτοκίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολικά κορυφαία αποδοτικότητα τους. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας των Explorer και Capri εξασφαλίζουν αυτονομία έως 602 χλμ. για το Explorer και 627 χλμ. για το Capri, με κατανάλωση 15,8 kWh/100 και 15 kWh/100 km αντίστοιχα, που μεταφράζεται σε μετακίνηση με κόστος μόλις 3,2 και 3 ευρώ /100 χλμ, αντίστοιχα.

Από την πλευρά της, η Mustang Mach-E είναι διαθέσιμη και αυτή σε εκδόσεις με μπαταρία υψηλής τάσης Εκτεταμένης Χωρητικότητας και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, εξασφαλίζοντας αυτονομία που φτάνει τα 615 χλμ. και μέση κατανάλωση από 17 kWh/100 χλμ. που επιτρέπει στον οδηγό της να απολαμβάνει την οδήγησή της με μόλις 3,4 ευρώ/100 χλμ.

Όλα τα παραπάνω μπορεί κανείς να τα αποκτήσει με χρηματοδότηση μέσω της Ford Finance που προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς, από μόλις 0,9%.