Φορτηγά: Γνωρίζουμε πραγματικά πόσο σημαντικοί είναι οι «γίγαντες» των δρόμων;

Τα φορτηγά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων και αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 75% των συνολικών μεταφορών που γίνονται στην ξηρά.
Τα φορτηγά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων και αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται οδικώς. Αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού εμπορίου, μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που διακινούνται σε ολόκληρη την ήπειρο.
Η σημασία τους αποδεικνύεται καθημερινά, αφού η συντριπτική πλειονότητα των βασικών αγαθών, από τα φρέσκα τρόφιμα στα ράφια των καταστημάτων μέχρι τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα είδη ένδυσης, βασίζεται στα οχήματα αυτά σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας διανομής.
Σήμερα, περισσότερα από 6 εκατομμύρια φορτηγά βρίσκονται σε κυκλοφορία στους ευρωπαϊκούς δρόμους, έχοντας έναν μέσο όρο ηλικίας τα 14 έτη.
Η διαφορά τους με άλλα μέσα μεταφοράς
Η μοναδικότητα των φορτηγών έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και οι θαλάσσιες μεταφορές, οι αεροπορικές εταιρείες και ο σιδηρόδρομος διαθέτουν ξεχωριστά πλεονεκτήματα, όλοι αυτοί οι τρόποι μεταφοράς εξαρτώνται άμεσα από τα φορτηγά για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς και από τις αποθήκες, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
Αυτός ο ρόλος καθιστά τα φορτηγά τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο μεταφοράς για τη μεγάλη πλειονότητα των φορτίων.
Μάλιστα, η σημασία της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας αποτυπώνεται παγκοσμίως, καθώς το 53% των βαρέων φορτηγών άνω των 15 τόνων που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από εργοστάσια ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας.
Ο αντίκτυπός τους στην ΕΕ
Το εύρος της δραστηριότητάς τους επικεντρώνεται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα στοιχεία του ACEA αναφέρουν ότι το 72% του βάρους των οδικών εμπορευμάτων μεταφέρεται σε αποστάσεις ίσες ή μικρότερες των 150 χιλιομέτρων, σε διαδρομές δηλαδή όπου κανένα άλλο μέσο μεταφοράς δεν θα ήταν ρεαλιστικό να χρησιμοποιηθεί, ενώ λιγότερο από το 2% των εμπορευμάτων διανύει αποστάσεις άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Η οικονομική τους προσφορά είναι εξίσου σημαντική, καθώς ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών απασχολεί περισσότερα από 3.464.030 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παραγωγική βάση της ηπείρου παραμένει ισχυρή, με 32 εργοστάσια συναρμολόγησης φορτηγών σε λειτουργία, τα οποία το 2025 κατασκεύασαν 463.876 φορτηγά. Από αυτά, τα 307,460 κομμάτια αφορούσαν πωλήσεις νέων φορτηγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας μια κάμψη της τάξης του 6,2% σε σχέση με το 2024.
Στο κομμάτι των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, 159.982 φορτηγά άνω των 5 τόνων εξήχθησαν παγκοσμίως το 2025, με την αξία τους να αγγίζει τα 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, τα οχήματα αυτά δημιουργούν ένα ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ευημερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους τροχούς τους.
Τι εστί φορτηγό
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης, τα φορτηγά ορίζονται ως μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Αναλόγως του βάρους τους, διακρίνονται στην κατηγορία Ν2 για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και στην κατηγορία Ν3 για εκείνα που ξεπερνούν τους 12 τόνους.
Η αγορά των φορτηγών χαρακτηρίζεται από τεράστια ποικιλία σε σχήματα και μεγέθη, καθώς η τελική χρήση τους ποικίλλει: από μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακές διανομές μέχρι κατασκευαστικές και δημόσιες εργασίες. Το 93,2% των νέων φορτηγών που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με πετρέλαιο και μόλις το 0,5% με βενζίνη. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα φορτηγά (μπαταρίας και plug-in υβριδικά) αντιπροσωπεύουν το 4,2% των νέων ταξινομήσεων, αν και ως ποσοστό, στο σύνολο του υφιστάμενου και ενεργού στόλου καταλαμβάνουν προς το παρόν μόλις το 0,3%.