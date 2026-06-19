Φορτηγά: Γνωρίζουμε πραγματικά πόσο σημαντικοί είναι οι «γίγαντες» των δρόμων;

Τα φορτηγά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων και αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 75% των συνολικών μεταφορών που γίνονται στην ξηρά.

Τα φορτηγά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων και αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται οδικώς. Αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού εμπορίου, μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που διακινούνται σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η σημασία τους αποδεικνύεται καθημερινά, αφού η συντριπτική πλειονότητα των βασικών αγαθών, από τα φρέσκα τρόφιμα στα ράφια των καταστημάτων μέχρι τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα είδη ένδυσης, βασίζεται στα οχήματα αυτά σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας διανομής.

Σήμερα, περισσότερα από 6 εκατομμύρια φορτηγά βρίσκονται σε κυκλοφορία στους ευρωπαϊκούς δρόμους, έχοντας έναν μέσο όρο ηλικίας τα 14 έτη.

Η διαφορά τους με άλλα μέσα μεταφοράς

Η μοναδικότητα των φορτηγών έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και οι θαλάσσιες μεταφορές, οι αεροπορικές εταιρείες και ο σιδηρόδρομος διαθέτουν ξεχωριστά πλεονεκτήματα, όλοι αυτοί οι τρόποι μεταφοράς εξαρτώνται άμεσα από τα φορτηγά για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς και από τις αποθήκες, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Αυτός ο ρόλος καθιστά τα φορτηγά τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο μεταφοράς για τη μεγάλη πλειονότητα των φορτίων.

Μάλιστα, η σημασία της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας αποτυπώνεται παγκοσμίως, καθώς το 53% των βαρέων φορτηγών άνω των 15 τόνων που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από εργοστάσια ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας.