Φορτηγό «κινητή βόμβα» στην Αττική Οδό – Τι δηλώνει ο ΣΕΑΑ και ο Κωνσταντίνος Βήκας

Το πρόσφατο περιστατικό στην Αττική Οδό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια. Τι ανέφερε στους 4Τροχούς ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Λίγο έλειψε να σημειωθεί ατύχημα την Τετάρτη 3 Ιουλίου στην Αττική Οδό, όταν ο αριστερός τροχός σε ένα ελαφρύ φορτηγό αποκολλήθηκε από το όχημα.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), ο οποίος μέσω Δελτίου Τύπου εξέφρασε τον προβληματισμό του για την κατάσταση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα και για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού των ΚΤΕΟ.

Οι 4Τροχοί επικοινώνησαν με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΠΣΙΚΤΕΟ), Κωνσταντίνο Βήκα, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τα ερωτήματα του ΣΕΑΑ και να τοποθετηθεί σχετικά με τον ρόλο των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών.

Η ανακοίνωση του ΣΕΑΑ

«Εύλογα κανείς μπορεί να προβληματιστεί:

Αυτό το όχημα είχε δεχθεί τακτική επιθεώρηση ΚΤΕΟ, ο ελεγκτής που το «πέρασε» γιατί δεν εντόπισε μια βλάβη που ασφαλώς καιρό προϋπήρχε;

Αν το όχημα ανήκει σε έναν ασυνεπή ιδιοκτήτη (1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν προσέρχεται στα ΚΤΕΟ…), ποιος είναι ο λόγος που οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που νομοθετήθηκαν πριν 23 μήνες δεν το είχαν εντοπίσει;

Είναι σωστό, στη χώρα με τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην ΕΕ να ελέγχονται τα παλαιότερα αυτοκίνητα κάθε διετία;

[ΥΓ. Ευτυχώς από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θρηνήσαμε (αθώα) θύματα…] »

Κωνσταντίνος Βήκας: «Ετήσιος τεχνικός έλεγχος με γνώμονα την ηλικία»

Όπως δήλωσε ο κ. Βήκας στους 4Τροχούς, για τον ΠΣΙΚΤΕΟ αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα ο αποτελεσματικότερος εντοπισμός των οχημάτων που δεν προσκομίζονται σε ΚΤΕΟ, ενώ εστίασε στη σημασία της ύπαρξης ισχυρών μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας που «εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αποκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο». Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κρίσιμη θεωρεί και τη διενέργεια ετήσιου τεχνικού ελέγχου στα μεγάλης ηλικίας οχήματα. Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου του ΠΣΙΚΤΕΟ:

«Το πρόσφατο περιστατικό στην Αττική Οδό και τα εύλογα ερωτήματα που αναδεικνύονται από τον ΣΕΑΑ, υπενθυμίζουν ότι η οδική ασφάλεια απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης.

Ο ΠΣΙΚΤΕΟ υποστηρίζει διαχρονικά δύο βασικές προτεραιότητες: τον αποτελεσματικό εντοπισμό των οχημάτων που δεν προσκομίζονται στα ΚΤΕΟ και την ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος τεχνικού ελέγχου. Η αξιοπιστία του θεσμού ενισχύεται όταν υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας, οι οποίοι εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αποκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο.

Χαιρετίζουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επιτάχυνση της εφαρμογής τους.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από την πολιτεία μας η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με γνώμονα την ηλικία και την πραγματική κατάσταση των οχημάτων, όπως εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τεχνικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας της χώρας μας και χρειάζεται την δέουσα προσοχή της πολιτείας μας.»