Foton Tunland G7: Το νέο επιχειρησιακό όχημα του Λιμενικού

Στον λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής του νέου επιχειρησιακού οχήματος του Λιμενικού, του Foton Tunland G7, που αποτελεί μία δωρεά του FMS Group.

Η τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου και CEO του FMS Group Ευάγγελου Αλεξανδρή, του εκπροσώπου του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Υποναυάρχου Γιώργου Χατζηγεωργίου και του Λιμενάρχη Καρύστου Στυλιανό Καραουλίστη.

Ο κ. Αλεξανδρής παρέδωσε επισήμως το όχημα στο Λιμενικό, το οποίο από σήμερα εντάσσεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το FMS Group προχωρά σε αυτή τη δωρεά προς το Λιμενικό Σώμα. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό και απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Το συγκεκριμένο όχημα επιλέχθηκε με κριτήριο την αντοχή, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή του επάρκεια, ώστε να αποτελέσει έναν ουσιαστικό σύμμαχο στο πεδίο».

Το Foton Tunland G7 είναι διπλοκάμπινο pick-up με ισχυρό κινητήρα turbodiesel 2,0 λίτρων και υψηλή ροπή, στοιχεία που το καθιστούν κατάλληλο για απαιτητικές συνθήκες. Διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με επιλογή κοντών σχέσεων, πλαίσιο τύπου σκάλας για αυξημένη αντοχή και μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στην καρότσα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης επιτρέπουν ασφαλή κίνηση σε χωματόδρομους, παραλιακές ζώνες και δύσβατες διαδρομές.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο συνδυάζει λειτουργικότητα και άνεση, με δερμάτινα καθίσματα, σύγχρονο σύστημα infotainment με μεγάλη οθόνη, κάμερα οπισθοπορείας και πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ενεργητική ασφάλεια. Η εργονομία της καμπίνας υποστηρίζει πολύωρες περιπολίες, μειώνοντας την κόπωση του πληρώματος.

Με την ένταξη του Tunland G7 στον στόλο του, το Λιμενικό Καρύστου αποκτά ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές απαιτήσεις της περιοχής και ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.