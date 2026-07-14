Γ. Κώτσηρας: Σε πλήρη εξέλιξη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων

Με την ολοκλήρωση της ένταξης των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα των μετακινήσεων στην πόλη, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Επίσκεψη στο Αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην Πλατεία Αττικής πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθεί για την πορεία ένταξης στην κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Επιπλέον, συζητήθηκε και ο συνολικότερος σχεδιασμός της εταιρείας για την αναβάθμιση των οδικών αστικών συγκοινωνιών.

«Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πλέον τα περισσότερα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικά και πλήρως προσβάσιμα. Με την ολοκλήρωση της ένταξης των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα των μετακινήσεων στην πόλη», επισημαίνεται στην ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.