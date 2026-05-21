Geely EX5: Στο τοπ 3 των ηλεκτρικών D-SUV σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Το Geely EX5 βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα όσον αφορά τις πωλήσεις λιανικής στην κατηγορία D-SUV EV στην Ελλάδα, το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Η εντυπωσιακή διείσδυση της Geely στην ελληνική αγορά αποδεικνύεται περίτρανα μέσα στο 2026, με το νέο EX5 να καταγράφει μια εξαιρετική πορεία. Συγκεκριμένα, το μοντέλο κατάφερε να κερδίσει μια θέση στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων λιανικής στην κατηγορία των ηλεκτρικών D-SUV για το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026, το EX5 ξεχώρισε στην κατηγορία του, αποσπώντας ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξεως του 16% στις λιανικές πωλήσεις.

Επιδόσεις, πολιτισμένη λειτουργία

Η πλατφόρμα GEA και το σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1 εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει και η μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση.

Ασφάλεια και ποιότητα κατασκευής

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Geely και το EX5 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μοντέλο διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας επιβατών, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ασφαλείας με αξιολόγηση 5 αστέρων από τους οργανισμούς Euro NCAP και Australian NCAP.

Στο εσωτερικό, το Geely EX5 προσφέρει αίσθηση ανώτερης κατηγορίας, με προσεγμένη ποιότητα υλικών, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας ήδη από τη βασική έκδοση.

Από 26.990 ευρώ

To Geely EX5 προσφέρεται από 26.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), είναι άμεσα διαθέσιμο και συνδυάζεται με εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης. Το συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο της Geely στην Ελλάδα περιλαμβάνει σημεία πωλήσεων και after sales σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Σέρρες και Χαλκίδα.