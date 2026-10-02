Geely: Νέο σημείο πωλήσεων στη Δυτική Αττική

Η νέα συνεργασία με την Α. Μουστάκας Α.Ε. διευρύνει την παρουσία της Geely στην Αττική.

Η GEO Mobility Hellas ενισχύει το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Geely στην Ελλάδα, με την ένταξη της Α. Μουστάκας Α.Ε., ομίλου με πολυετή δραστηριότητα στον κλάδο του αυτοκινήτου και παρουσία στους τομείς των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης.

Η νέα συνεργασία διευρύνει την παρουσία της Geely στην Αττική, με το νέο σημείο να βρίσκεται στο Χαϊδάρι. Οι εγκαταστάσεις παρέχουν υπηρεσίες πωλήσεων και after-sales, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τόσο πριν όσο και μετά την αγορά ενός οχήματος Geely.

Οι εγκαταστάσεις του νέου Εξουσιοδοτημένου Εμπόρου βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 239 & 241, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461.

Η Α. Μουστάκας Α.Ε. διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης, έχοντας αναπτύξει ισχυρή φήμη για την ποιότητα των υπηρεσιών της, τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της και τη διαχρονική προσήλωσή της στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η ένταξή της στο δίκτυο της Geely αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρει η μάρκα στην ελληνική αγορά.

Η προσθήκη της Α. Μουστάκας στο δίκτυο Πωλήσεων & After Sales της Geely, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της GEO Mobility Hellas, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου.