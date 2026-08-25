Γέφυρα στην Καλλιτεχνούπολη: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες

Η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey αποτελεί το τελικό και περισσότερο ορατό τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης τεχνικής διαδικασίας.

Συνεχίζονται οι εργασίες στην Καλλιτεχνούπολη για την εγκατάσταση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey, με στόχο την αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης στο σημείο όπου ο δρόμος είχε υποστεί εκτεταμένη καταστροφή.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική και πολυσύνθετη τεχνική παρέμβαση, καθώς πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας απαιτείται να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας και ευστάθειας στην περιοχή.

Η εικόνα του εργοταξίου αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος της δυσκολίας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε δύσκολο ανάγλυφο, με περιορισμένο χώρο κίνησης για τα βαρέα μηχανήματα και με την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής στις πραγματικές γεωτεχνικές συνθήκες που αποκαλύπτονται κατά την εξέλιξη των εκσκαφών.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες χωματουργικές παρεμβάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση και σταθεροποίηση των πρανών με μεγάλες ποσότητες λιθορριπής (Η λιθορριπή είναι ένα στρώμα από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους (πέτρες) που τοποθετούνται οργανωμένα σε τεχνικά, ή οδικά έργα) και συρματοκιβώτια, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και ανθεκτικό υπόβαθρο στην περιοχή της διέλευσης.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές αποτελούν κρίσιμο τμήμα της συνολικής παρέμβασης, καθώς καλούνται να συγκρατήσουν τα εδάφη και να ενισχύσουν τα σημεία που έχουν δεχθεί σημαντικές καταπονήσεις.

Η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey αποτελεί το τελικό και περισσότερο ορατό τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης τεχνικής διαδικασίας. Προηγούνται κρίσιμες εργασίες προετοιμασίας, ενίσχυσης, σταθεροποίησης και διαμόρφωσης των δύο πλευρών του κατεστραμμένου δρόμου, ώστε η μεταλλική κατασκευή να εδραστεί και να λειτουργήσει με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας.

Γέφυρα στην Καλλιτεχνούπολη

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου, με τις εργασίες να προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Σε μια παρέμβαση αυτής της κλίμακας και τεχνικής πολυπλοκότητας, βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής και άρτια εκτέλεση κάθε σταδίου, ώστε η ταχύτητα υλοποίησης να συνδυάζεται με την απαιτούμενη τεχνική αξιοπιστία και πάνω απ’ όλα με την ασφάλεια.