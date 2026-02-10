Γέμισε με 138 νέα υβριδικά SUV το Λιμενικό Σώμα – Ποιο μοντέλο ενισχύει τον στόλο

Το συνολικό κόστος απόκτησης των υβριδικών οχημάτων ανέρχεται σε περίπου 5.340.000 ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με την παραλαβή 138 νέων οχημάτων τύπου SUV, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και ανανέωσης των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων.

Και τα 138 αυτοκίνητα αφορούν το μοντέλο Suzuki Vitara 1.4 GL+ Hybrid, εξοπλισμένο με κινητήρα βενζίνης σύγχρονης υβριδικής τεχνολογίας, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προήλθε:

για τα 108 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

για τα 30 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ «Πολιτική Προστασία 2021-2027».

Το συνολικό κόστος απόκτησης ανέρχεται σε περίπου 5.340.000 ευρώ, ενώ η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη παραληφθεί 51 οχήματα συμβατικού τύπου, ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται η παραλαβή 40 επιπλέον οχημάτων διαφόρων τύπων και διαμορφώσεων, όπως οχήματα μεταφοράς προσωπικού και οδικής βοήθειας.

Παράλληλα, υπεγράφη νέα σύμβαση για την προμήθεια 81 οχημάτων τύπου pick-up, ενώ προγραμματίζονται επαναδιακηρύξεις για επιπλέον χερσαία επιχειρησιακά μέσα, όπως μοτοσυκλέτες και βαν μεταφοράς προσωπικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των χερσαίων μέσων υπερβαίνει τα 17 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των Λιμενικών Αρχών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ομιλία του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι μέρος των οχημάτων που παρέλαβε σήμερα το Λιμενικό Σώμα αποτελεί κομμάτι του εξοπλιστικού προγράμματος “ΑΙΓΙΣ”, που ο ίδιος προκήρυξε στη θητεία του ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας, τόνισε: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα, διότι δεν περίμενα ότι από άλλο πόστο και με άλλη ιδιότητα θα παραλαμβάνω σήμερα, αυτά που ξεκινήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο και ολοκληρώσαμε μέσω διαγωνισμών, μέσα σε 15 μήνες, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι και η υπόσχεση και για αυτό το υπουργείο. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στο πέρας της θητείας της κυβέρνησης αυτής, θα έχουν προκηρυχθεί τα έργα, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί ως διαγωνισμοί και θα έχουν παραληφθεί».