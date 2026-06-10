Για ποια οχήματα αναμένεται να αυξηθεί το όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό;

Με αυξημένες ταχύτητες θα κινείται μια κατηγορία οχημάτων στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, όπως υποστηρίζει η Ο.Φ.Α.Ε.

Στα 90 χλμ./ώρα αναμένεται να αυξηθεί το όριο ταχύτητας στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η «Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών» (Ο.Φ.Α.Ε.).

Η Ομοσπονδία προσθέτει οι φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας είχαν αποστείλει κοινή επιστολή προς την Πολιτεία, μέσω της οποίας ζητούσε να αυξηθεί το υφιστάμενο όριο των 80 χλμ./ώρα για τα βαρέα οχήματα.

Προσθέτει ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της οποίας οι φορείς έλαβαν διαβεβαίωση ότι θα προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του ανώτατου ορίου ταχύτητας των βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους.

«Η ρύθμιση αναμένεται να περιληφθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ο.Φ.Α.Ε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ο.Φ.Α.Ε.

Σε συνέχεια των τεκμηριωμένων παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και της κοινής επιστολής φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας προς την Πολιτεία, υπήρξε θετική ανταπόκριση στο αίτημα για τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026, με το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η ΟΦΑΕ έλαβε τη διαβεβαίωση ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του ανώτατου ορίου ταχύτητας των βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους στα 90 χλμ./ώρα, αντί του ισχύοντος ορίου των 80 χλμ./ώρα.

Η ρύθμιση αναμένεται να περιληφθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας, καθώς και της προσαρμογής του ΚΟΚ στις πραγματικές τεχνικές προδιαγραφές και συνθήκες λειτουργίας των σύγχρονων βαρέων οχημάτων.

Η ΟΦΑΕ έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι τα βαρέα οχήματα φέρουν περιοριστή ταχύτητας από τον κατασκευαστή στα 90 χλμ./ώρα. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου από τα 80 στα 90 χλμ./ώρα δεν εισάγει ένα νέο, υψηλότερο επίπεδο ταχύτητας για τα βαρέα οχήματα, αλλά αναγνωρίζει το ήδη υφιστάμενο τεχνικό όριο λειτουργίας τους.

Παράλληλα, η προσαρμογή του ορίου ταχύτητας στα 90 χλμ./ώρα εναρμονίζει το εθνικό πλαίσιο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και μπορεί να συμβάλει στην ομαλότερη κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους, στη μείωση των διαφορών ταχύτητας μεταξύ των βαρέων οχημάτων και της υπόλοιπης κυκλοφορίας, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εμπορευματικών μεταφορών, πάντοτε με σεβασμό στην οδική ασφάλεια.

Η ΟΦΑΕ θα παρακολουθεί στενά την πορεία της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καταθέτοντας τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις του κλάδου.

Η Ομοσπονδία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διεκδίκηση ρεαλιστικών, τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων λύσεων για την αναβάθμιση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού πλαισίου κυκλοφορίας.