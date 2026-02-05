Γιατί δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους όταν βρέχει;

Πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται για τους λόγους που «παγώνει» η κυκλοφορία όταν βρέχει στην πρωτεύουσα.

Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου οι οδηγοί, με την κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής να βρίσκεται στο κόκκινο. Το κυκλοφοριακό χάος έχει ενισχυθεί από τη βροχόπτωση, αναγκάζοντας τους οδηγούς να οπλιστούν με ακόμα μεγαλύτερη υπομονή απ’ ό,τι συνηθίζουν.

Φυσικά, η διόγκωση του κυκλοφοριακού Γολγοθά στο οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου με τη βροχή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά έναν κανόνα που θα αποκωδικοποιήσουμε παρακάτω.

Βασικός λόγος που η κίνηση στους δρόμους «παγώνει» είναι διότι όσοι είναι αναβάτες μοτοσικλετών αφήνουν παρκαρισμένα τα δίκυκλά τους, επιλέγοντας τα αυτοκίνητά τους.

Με δεδομένο ότι το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων, η μαζική χρήση ενός μεγάλου αριθμού ΙΧ, αναπόφευκτα προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, μιας και μειώνεται η «χωρητικότητα» του δρόμου.

Στα αυτοκίνητά τους στρέφονται και πολλοί χρήστες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως και πεζοί, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να μη βραχούν και να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

Παράλληλα, η μειωμένη ορατότητα υποχρεώνει τους οδηγούς να ελαττώνουν ταχύτητα, κάτι το οποίο καθίσταται αναγκαίο και από την ολισθηρότητα του δρόμου.

Σημειώνεται ότι η ολισθηρότητα της ασφάλτου προκαλεί και μικροσυγκρούσεις, που με τη σειρά τους επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Καταλυτικό ρόλο σε αυτά τα μικροτροχαία ατυχήματα σε ολισθηρό οδόστρωμα διαδραματίζει η κακή κατάσταση των ελαστικών πολλών ΙΧ, που οδηγούν σε εκτροπές.

Επιπλέον, συχνά γινόμαστε μάρτυρες πλημμυρισμένων δρόμων, που πέρα από τους κινδύνους που ενέχουν για τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου παραλύουν και την κυκλοφορία. Ένα αυτοκίνητο να «κολλήσει» μέσα στο νερό, η ροή απ’ όλες τις κατευθύνσεις μπορεί να διακοπεί πλήρως, δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος.

Σημειώνεται ότι όταν προβλέπονται καιρικά φαινόμενα οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν -μεταξύ άλλων- την κατάσταση των ελαστικών τους, όπως και αν λειτουργούν απρόσκοπτα οι υαλοκαθαριστήρες των αυτοκινήτων τους.

Παράλληλα, συνίσταται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μειώνουν ταχύτητα, αλλά και να αυξάνουν την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.