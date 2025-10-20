Γιατί είναι ακριβότερη η βενζίνη στην Εθνική Οδό – Πώς θα αποφύγεις το νοθευμένο καύσιμο

Μιλώντας στους 4Τροχούς, η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, απαντάει σε ερωτήματα που συνεχίζουν να απασχολούν κάθε οδηγό.

Γιατί οι οδηγοί πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα στα πρατήρια της Εθνικής Οδού συγκριτικά με τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της πόλης; Ποια είναι η παγίδα που κρύβεται πίσω από ένα πολύ οικονομικό πρατήριο; Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής από το νοθευμένο καύσιμο; Θα αυξηθούν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης το επόμενο διάστημα;

Πρόκειται για ερωτήματα που δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν τους καταναλωτές, καθώς έχουν άμεση επιρροή στην τσέπη του. Απαντήσεις στις παραπάνω απορίες δίνει μιλώντας στους 4Τροχούς, η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

Τα αίτια της ακριβότερης βενζίνης στην Ε.Ο.

Σχετικά με το…τσουχτερό κόστος ανεφοδιασμού στα πρατήρια των εθνικών οδών, κάθε οδηγός γνωρίζει ότι εφόσον περάσει τις πύλες της πόλης και πλέον διέρχεται από έναν αυτοκινητόδρομο, η επιβάρυνση θα είναι μεγαλύτερη. Και οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων (19/10), στην Αθήνα οι μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης ανέρχονται σε 1,703 ευρώ/λίτρο και 1.503 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα, όταν ενδεικτικά στην Αθηνών-Πατρών υπάρχουν πρατήρια με τιμές που υπερβαίνουν τα 1,8 ευρώ/λίτρα για την 95άρα βενζίνη.

Η συγκεκριμένη διαφορά εκ πρώτης όψεως προβάλλει μικρή, αλλά για τους οδηγούς που κινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτός του αστικού ιστού, μπορεί να οδηγήσει σε… τσουχτερό λογαριασμό στο τέλος του έτους.

Αναμφίβολα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι πολλά από τα πρατήρια στις εθνικές οδούς λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα λειτουργικά κόστη. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι παράγοντες εκ των οποίων ορισμένα επιπλέον τέλη, αλλά και η έλλειψη εναλλακτικής από τη μεριά των οδηγών.

«Υπάρχουν τα τέλη οδοποιίας, τα οποία επιβαρύνουν τα πρατήρια με ένα κόστος το οποίο μετακυλίεται στο καύσιμο. Θα μου πείτε “αυτά δεν τελειώνουν ποτέ”; Όχι δεν τελειώνουν. Γι’ αυτό με ακούτε πάντα και λέω ότι πριν ξεκινήσετε για την εκδρομή σας να έχετε φροντίσει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας».

»Επίσης, τα μαγαζιά στην Εθνική, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ψάχνουν για πελάτες. Αναγκαστικά έρχεται ο οδηγός και ανεφοδιάζει. Πέρα από τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, ακριβότερα είναι και τα υπόλοιπα προϊόντα στα καταστήματα των πρατηρίων της Εθνικής Οδού, όπως τα μπισκότα, οι καφέδες κ.ο.κ. Αυτό ισχύει, βέβαια, και για τα υπόλοιπα καταστήματα που βρίσκονται εκτός των πόλεων. Ξέρεις ότι εφόσον βγεις από το σπίτι σου, θα πληρώσεις ακριβότερα».

Έτσι θα αποφύγει ο οδηγός το νοθευμένο καύσιμο

Για την κα Ζάγκα, ο ανεφοδιασμός του ρεζερβουάρ εντός της πόλης, πριν το ταξίδι, αποτελεί την κατεξοχήν λύση για να αποφύγει ο καταναλωτής την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι και το ζητούμενο.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ανάγκη για φθηνό ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου δεν θα πρέπει να «τυφλώνει» τους οδηγούς, ενώ τους συνιστά, κατά την επιλογή ενός πρατηρίου εντός της πόλης να μην παρασύρονται από τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, δεδομένου ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος νοθείας.

«Όταν ένα καύσιμο προσφέρεται κάτω από την χονδρική, πονηρεύεσαι. Σε τέτοιες περιπτώσεις υφίσταται είτε πειραγμένη αντλία είτε νοθευμένο καύσιμο. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου φαίνεται η τιμή χονδρικής και λιανικής. Όταν η πρώτη είναι χαμηλότερη από τη δεύτερη δεν πρέπει να πονηρευτείς; Μην ξεχνάμε ότι το κέρδος μας είναι μετρημένα κουκιά, οπότε μια πολύ χαμηλή τιμή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», επισημαίνει η κα Ζάγκα, ενώ προσθέτει ότι «όπως έχει αποδειχθεί, όλες οι καταγγελίες που αφορούν πειραγμένες αντλίες και νοθεία είναι από τα πολύ οικονομικά μαγαζιά».

Επιπροσθέτως, για την κα Ζάγκα, ο οδηγός δεν πρέπει να εμπιστεύεται αποκλειστικά το σήμα του πρατηρίου, αλλά και τον άνθρωπο που βρίσκεται εντός του καταστήματος και διαχειρίζεται την επιχείρησή του.

Πολύτιμα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν και από έναν διασταυρωτικό έλεγχο. «Έχω κοντά μου τρία πρατήρια. Βάζω 20 ευρώ πετρέλαιο στον Α, 20 στον Β και 20 στον Γ. Από ποιο πρατήριο προερχόταν το καύσιμο που μου πρόσφερε τα περισσότερα χιλιόμετρα; Επίσης, το αυτοκίνητο τα… μαρτυράει όλα, καθώς οι συνέπειες από το νοθευμένο καύσιμο είναι άμεσα αντιληπτές. Τα αυτοκίνητα βενζίνης είναι πιο επιρρεπή στη νοθεία από τα πετρελαιοκίνητα, ενώ τα παλαιότερης τεχνολογίας ΙΧ είναι πιο ανθεκτικά από τα πιο σύγχρονα», εξηγεί η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής.

Προσθέτει ότι για τη νοθεία του καυσίμου υπάρχουν πολλοί διαλύτες, με πιο αθώο τον νέφτι που χρησιμοποιείται στα χρώματα, ενώ προτρέπει τους οδηγούς να μην αφήνουν το ρεζερβουάρ τους να αδειάσει τελείως. Αυτό διότι «εφόσον υπάρχει μια “μαγιά” στο ρεζερβουάρ, ο ο οδηγός θα έχει κάποιου είδους προστασία. Αν το νοθευμένο καύσιμο βρει το ρεζερβουάρ τελείως άδειο, θα το τινάξει στον αέρα. Πριν από λίγες ημέρες είχα μια καταγγελία, όπου κάποιος ανεφοδίασε το όχημά του με πετρέλαιο, και μετά από 200 μέτρα το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Μετά από έλεγχο στο καύσιμο, διαπιστώθηκε ότι τα 4/5 ήταν διαλύτες και μόνο το 1/5 πετρέλαιο. Η ζημιά 720 ευρώ και τώρα ο οδηγός διεκδικεί το δίκιο του».

Για την κα Ζάγκα, το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι των αρχών έχουν εντατικοποιηθεί, ενώ θέλησε να συγχαρεί την πρόσφατη επιτυχία του Ελληνικού FBI με το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, που δρούσε σε πολλαπλά επίπεδα προκαλώντας απώλειες εκατομμυρίων στο Δημόσιο και εξαπατώντας καταναλωτές.

Έρχονται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων;

Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί το σύνολο των Ελλήνων και Ελληνίδων οδηγών είναι τι πρέπει να περιμένουν το επόμενο διάστημα, σε επίπεδο τιμών.

«Αυτή τη στιγμή, η οδηγία στον ΟΠΕΚ είναι να αυξάνεται η παραγωγή πετρελαίου, κάτι που οδηγεί σε πτώση της τιμής. Θα πρέπει να ανησυχήσουμε όταν αρχίσει η μείωση της παραγωγής, που θα οδηγήσει σε αυξήσεις. Προς το παρόν είμαστε καλά και γι’ αυτό βλέπουμε λογικές τιμές, και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ χαμηλή επίπεδα, της τάξης του 1,10 και 1,12 ευρώ/λίτρο», αναφέρει η κα Ζάγκα, ενώ καταλήγει αναγνωρίζοντας ότι το κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό, λόγω του ειδικού φόρου που φτάνει το 60%.