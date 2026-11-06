Γιατί έβαψαν με μπλε γραμμή τη λεωφόρο Μαραθώνος και τη Μεσογείων – Τι σημαίνει;

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, στη λεωφόρο Μαραθώνος και σε κάποιες άλλους δρόμους, διακρίνεται μια έντονη μπλε γραμμή. Τι δείχνει και ποιος αφορά;

Σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, από τους αυτοκινητόδρομους, έως τις λεωφόρους και τις οδούς, συναντάμε συγκεκριμένες διαγραμμίσεις που χρησιμεύουν για τη ρύθμιση, την προειδοποίηση και την καθοδήγηση της κυκλοφορίας.

Οι χρήστες του δικτύου είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη σημασία των διαγραμμίσεων, δηλαδή τι σημαίνουν οι λευκές λωρίδες, που χρησιμοποιείται το κίτρινο, που το γαλάζιο, τι είναι το κίτρινο πλέγμα σε διασταυρώσεις και αν επιτρέπεται η προσπέραση σε μικτή γραμμή, σε διακεκομμένη και συνεχής.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένους δρόμους και ειδικότερα στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη Μεσογείων, συναντάται και μια μπλε γραμμή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς.

Τι δείχνει η μπλε γραμμή

Η μπλε γραμμή, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τοποθετείται σε μήκος 42.195 μέτρων, όσο δηλαδή το μήκος της μαραθώνιας διαδρομής. Αποτελεί, ουσιαστικά τη χάραξη της διαδρομής του Μαραθωνίου της Αθήνας και σημαίνει ότι όποιος ακολουθήσει πιστά την γραμμή αυτή, θα τρέξει ακριβώς τα 42.195 χιλιόμετρα της απόστασης, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η μπλε λωρίδα είναι διακριτή σε κάθε μαραθώνιο που πραγματοποιείται στον κόσμο και βάφεται με θερμοπλαστική μπογιά.

Πόσοι θα τρέξουν στον φετινό Μαραθώνιο και ποια είναι η διαδρομή

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 7–8 Νοεμβρίου 2026. Θα λάβουν μέρος 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, με τους 25.000 από αυτούς να τρέχουν στην διαδρομή των 42.195 χιλιόμετρων.

Οι αθλητές ξεκινούν από τον Μαραθώνα, κοντά στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων και τρέχουν τρέχουν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Από το 6ο μέχρι το 10ο χλμ (Νέα Μάκρη) η διαδρομή είναι επίπεδη. Από το 11ο μέχρι το 17ο χλμ η διαδρομή έχει κατά τμήματα ανηφορική κλίση. Ακολουθεί μια κατηφόρα με απότομη κλίση μέχρι και πριν τη Διασταύρωση της Ραφήνας. Από τη διασταύρωση και μετά η διαδρομή γίνεται ανηφορική με πιο έντονο το τμήμα μέχρι το 20ο χλμ. Καθώς οι δρομείς διέρχονται από το Πικέρμι, λιγότερο και περισσότερο ανηφορικά τμήματα εναλλάσσονται μέχρι το 25ο χλμ, με πιο αξιοσημείωτη την παρατεταμένη ανηφόρα του 25ου χλμ.

Το πέρασμα από την Παλλήνη, 27ο-28ο χλμ, είναι επίσης ανηφορικό. Από την περιοχή του Γέρακα ξεκινά το τελευταίο και πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής, ο ανισόπεδος κόμβος Σταυρού, 30ο-31ο χλμ. Την έντονη και παρατεταμένη αυτή ανηφόρα ακολουθεί μια απότομη κατηφόρα που φτάνει μέχρι την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Οι δρομείς τρέχουν επί της Λεωφόρου Μεσογείων περνώντας από τις περιοχές Χαλανδρίου και Χολαργού, όπου εναλλάσσονται επίπεδα και κατηφορικά τμήματα μέχρι τον τερματισμό. Πιο χαρακτηριστική κατηφόρα είναι εκείνη που ξεκινά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και καταλήγει στον κόμβο Κατεχάκη, 37,5 χλμ, όπου οι δρομείς διέρχονται κάτω από τη γέφυρα.

Αμέσως μετά το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, οι δρομείς συνεχίζουν αριστερά επί της λεωφόρου Μιχαλακοπούλου, μέχρι το φανάρι της διασταύρωσης Μιχαλακοπούλου & Φειδιππίδου. Κατόπιν ακολουθούν την οδό Φειδιππίδου δεξιά μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας & Αλεξάνδρας. Το 39ο χλμ βρίσκεται ακριβώς στη γωνία, καθώς οι δρομείς κατηφορίζουν αριστερά τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας. Οι δρομείς περνούν διαδοχικά μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, το Μέγαρο Μουσικής και το Πάρκο Ελευθερίας, 40ο χλμ, όπου βρίσκεται και ο τελευταίος σταθμός ανεφοδιασμού για τους δρομείς.

Στο ύψος του ξενοδοχείου THE ILISIAN, οι δρομείς κατευθύνονται δεξιά προς το Σύνταγμα ακολουθώντας πάντα τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας και περνώντας μπροστά από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και το Πολεμικό Μουσείο.

Στο τελευταίο κομμάτι της Μαραθώνιας Διαδρομής οι δρομείς κατευθύνονται αριστερά στην οδό Ηρώδου Αττικού, 41,2 χλμ, περνώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, το Προεδρικό Μέγαρο και τον Εθνικό Κήπο. Στο ύψος του αγάλματος του Δισκοβόλου οι δρομείς αντικρίζουν το Παναθηναϊκό Στάδιο. Απομένουν λίγα μόνο μέτρα στον προαύλιο χώρο του Σταδίου μέχρι να εισέλθουν στο Στάδιο και να διανύσουν εντός του τα τελευταία 170 μέτρα πάνω στον ελαστικό τάπητα (ταρτάν). Η Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο και o τερματισμός γίνoνται στην αριστερή πλευρά του Σταδίου.