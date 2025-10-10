Γιατί καταργούνται οι αποδείξεις στα διόδια της Ελλάδας;

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αναμένεται να μειώσει τους χρόνους αναμονής των οδηγών στους σταθμούς διοδίων.

Τη δυνατότητα να διέρχονται από τους σταθμούς διοδίων δίχως να λαμβάνουν απόδειξη έχουν πλέον οι οδηγοί, μετά από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025), Γιώργου Πιτσιλή, επισημαίνεται ότι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη διέλευση οχημάτων από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες δύναται πλέον μπορεί να μην εκτυπώνεται, εφόσον κατόπιν ενημέρωσής του, ο πελάτης επιλέγει την μη εκτύπωσή της.

Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, η εκτύπωση των φορολογικών παραστατικών στα διόδια δημιουργεί χρονική καθυστέρηση και επιβάρυνση συνολική του περιβάλλοντος.

Με την κατάργηση, λοιπόν, της της υποχρεωτικής εκτύπωσης της απόδειξης στα διόδια, μειώνονται οι ουρές στους σταθμούς και παράλληλα μετριάζεται η χρήση χαρτιού και απορριμμάτων.

Πολλοί οδηγοί κατά την απομάκρυνσή τους από τα διόδια απορρίπτουν την απόδειξη στον δρόμο -μια πρακτική που έχει ιδιαίτερα αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες.